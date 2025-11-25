प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन के कार्य पांच दिन नहीं होंगे, 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा काम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन कराने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, यह खबा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल यानी बुधवार से अगले पांच दिनों तक ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य नहीं हो सकेगा। एक दिसंबर से यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एआरटीओ प्रशासन ने दी जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन का कार्य 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि पांच दिन तक प्रिंटिंग से लेकर कार्ड निर्गत के लिए पोर्टल अपडेट का काम होगा। एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदन, ड्राइविंग टेस्ट और स्क्रूटनी के कार्य होंगे।

पांच दिनों तक पोर्टल अपडेट होगा उन्होंने बताया कि नई संस्था द्वारा कार्य संभालने की वजह से पोर्टल अपडेट का काम इन पांच दिनों में होगा। जिस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य प्रभावित रहेगा। एक दिसंबर से सामान्य दिनों की तरह सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा।