प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन के कार्य पांच दिन नहीं होंगे, 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा काम
प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य 26 से 30 नवंबर तक बाधित रहेगा। एआरटीओ प्रशासन के अनुसार, प्रिंटिंग और कार्ड निर्गत के लिए पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। एक दिसंबर से सत्यापन का कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। नई संस्था द्वारा कार्यभार संभालने के कारण पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन किया जाता है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन कराने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, यह खबा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल यानी बुधवार से अगले पांच दिनों तक ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य नहीं हो सकेगा। एक दिसंबर से यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन ने दी जानकारी
ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन का कार्य 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि पांच दिन तक प्रिंटिंग से लेकर कार्ड निर्गत के लिए पोर्टल अपडेट का काम होगा। एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदन, ड्राइविंग टेस्ट और स्क्रूटनी के कार्य होंगे।
पांच दिनों तक पोर्टल अपडेट होगा
उन्होंने बताया कि नई संस्था द्वारा कार्य संभालने की वजह से पोर्टल अपडेट का काम इन पांच दिनों में होगा। जिस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य प्रभावित रहेगा। एक दिसंबर से सामान्य दिनों की तरह सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा।
प्रतिदिन करीब 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन होता है
उन्होंने बताया कि प्रतिदिन जिले में करीब 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन किया जाता है। कार्य बाधित होने से निश्चित तौर पर इसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक दिसंबर से तेजी से कार्य होगा और लंबित मामलों को दो दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
