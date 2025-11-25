Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन के कार्य पांच दिन नहीं होंगे, 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा काम

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:52 PM (IST)

    प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य 26 से 30 नवंबर तक बाधित रहेगा। एआरटीओ प्रशासन के अनुसार, प्रिंटिंग और कार्ड निर्गत के लिए पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। एक दिसंबर से सत्यापन का कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। नई संस्था द्वारा कार्यभार संभालने के कारण पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन किया जाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज में पोर्टल अपडेट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य पांच दिनों तक स्थगित रहेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन कराने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, यह खबा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल यानी बुधवार से अगले पांच दिनों तक ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य नहीं हो सकेगा। एक दिसंबर से यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआरटीओ प्रशासन ने दी जानकारी 

    ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन का कार्य 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि पांच दिन तक प्रिंटिंग से लेकर कार्ड निर्गत के लिए पोर्टल अपडेट का काम होगा। एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदन, ड्राइविंग टेस्ट और स्क्रूटनी के कार्य होंगे।

    पांच दिनों तक पोर्टल अपडेट होगा 

    उन्होंने बताया कि नई संस्था द्वारा कार्य संभालने की वजह से पोर्टल अपडेट का काम इन पांच दिनों में होगा। जिस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन का कार्य प्रभावित रहेगा। एक दिसंबर से सामान्य दिनों की तरह सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा।

    प्रतिदिन करीब 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन होता है 

    उन्होंने बताया कि प्रतिदिन जिले में करीब 150 ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन किया जाता है। कार्य बाधित होने से निश्चित तौर पर इसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक दिसंबर से तेजी से कार्य होगा और लंबित मामलों को दो दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, डॉक्टरों की सलाह- बच्चे-बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें

    यह भी पढ़ें- संगम नगरी में मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनने का रास्ता साफ, प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिल गई