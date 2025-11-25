संगम नगरी में मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनने का रास्ता साफ, प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिल गई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कुंभ 2019 को लेकर प्रस्तावित मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण का रास्ता बनने लगा है। प्रदेश सरकार से इस परियोजना के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार को इस परियोजना को लेकर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक कर मंथन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोविड के चलते इस प्रोजेक्ट की फाइल दब गई थी वर्ष 2019 के कुंभ के दृष्टिगत वर्ष 2018 में इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार हुआ था। तब इस प्रोजेक्ट के लिए अरैल में भूमि भी चिह्नित की गई थी लेकिन बेहद कम समय के चलते इसका निर्माण नहीं हो सका था। इसके बाद कोविड के चलते इस प्रोजेक्ट की फाइल दब गई। फिर तो यह विलोपन में चली गई थी। वर्ष 2025 के महाकुंभ में इस परियोजना के विकल्प के रूप में डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण कराया गया था।

प्रयागराज आए सीएम ने परियोजना पर की थी चर्चा शनिवार को मुख्यमंत्री माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करने प्रयागराज आए थे तो इस परियोजना को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार को प्रमुख सचिव पर्यटन ने आनलाइन बैठक कर परियोजना की जानकारी ली। उन्होंने नए सिरे से प्रोजेक्ट का प्रस्ताव व जमीन चिह्नित करने के लिए मंडलायुक्त को जिम्मेदारी सौंपी।