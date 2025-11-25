Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संगम नगरी में मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनने का रास्ता साफ, प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिल गई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    प्रयागराज में मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण का रास्ता खुल गया है। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव पर्यटन ने बैठक कर मंडलायुक्त को जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह परियोजना 2019 के कुंभ के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण रुक गई थी। मुख्यमंत्री ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इस पर चर्चा की।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज में भव्य मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने को लेकर मुख्यमंत्री और यहां के अधिकारियों संग आनलाइन बैठक हुई। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कुंभ 2019 को लेकर प्रस्तावित मल्टीमीडिया डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण का रास्ता बनने लगा है। प्रदेश सरकार से इस परियोजना के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार को इस परियोजना को लेकर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक कर मंथन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोविड के चलते इस प्रोजेक्ट की फाइल दब गई थी  

    वर्ष 2019 के कुंभ के दृष्टिगत वर्ष 2018 में इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार हुआ था। तब इस प्रोजेक्ट के लिए अरैल में भूमि भी चिह्नित की गई थी लेकिन बेहद कम समय के चलते इसका निर्माण नहीं हो सका था। इसके बाद कोविड के चलते इस प्रोजेक्ट की फाइल दब गई। फिर तो यह विलोपन में चली गई थी। वर्ष 2025 के महाकुंभ में इस परियोजना के विकल्प के रूप में डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण कराया गया था।

    प्रयागराज आए सीएम ने परियोजना पर की थी चर्चा 

    शनिवार को मुख्यमंत्री माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करने प्रयागराज आए थे तो इस परियोजना को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार को प्रमुख सचिव पर्यटन ने आनलाइन बैठक कर परियोजना की जानकारी ली। उन्होंने नए सिरे से प्रोजेक्ट का प्रस्ताव व जमीन चिह्नित करने के लिए मंडलायुक्त को जिम्मेदारी सौंपी।

    परिचर्चा में ये अधिकारी उपस्थित रहे 

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ परिचर्चा में महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी ऋषिराज, उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह भी शामिल हुईं। 

    माघ मेला कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

    मंडलायुक्त ने सोमवार को शिविर कार्यालय में माघ मेला के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान कार्यों के टेंडर से लेकर बजट को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने मेला कार्यालय में प्रगति की समीक्षा की।

    यह भी पढ़ें- MGNREGA श्रमिकों की हाजिरी व्यवस्था बदलेगी, चेहरों की स्कैनिंग से उपस्थिति दर्ज होगी, पारदर्शिता से धांधली रुकेगी

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज शहर के पुराने मुहल्लों में 80 किमी बिछाई जाएगी सीवर लाइन, छूटे क्षेत्रों में इसके लिए दिसंबर से शुरू होगा सर्वे