Tribute Dharmendra : अमिताभ बच्चन के चुनाव में प्रचार करना चाहते थे अभिनेता धर्मेंद्र, इलाहाबाद आने की जताई थी इच्छा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Tribute Dharmendra ये बात शायद आपको नहीं पता हो। जी हां, सदाबहार हीरो धर्मेंद्र का यूं तो कभी प्रयागराज आना नहीं हुआ। मगर उन्होंने एक बार यहां आने की इच्छा जताई थी। हालांकि संयोगवश उनका आना नहीं हो पाया।

कांग्रेस नेता ने सुनाया वाकया Tribute Dharmendra इस बात का खुलासा किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामकृष्ण पांडेय ने। उन्हें वर्ष 1984 का वाकया याद आ गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को उतार दिया गया।

उस दिन अमिताभ ने अपने मामा से मिलने की जताई थी इच्छा Tribute Dharmendra देश भर में इस सीट पर हो रहे चुनाव की गूंज थी। चुनाव कैंपन के चौथे दिन यमुनापार में चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ के साथ वह और पूर्व सांसद केपी तिवारी गए थे। वहां से शाम को लौटे तो अमिताभ ने अपने मामा जगदीश राजन से मिलने की इच्छा जताई, जो उस समय लोक सेवा आयोग के सदस्य थे।