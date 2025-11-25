Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tribute Dharmendra : अमिताभ बच्चन के चुनाव में प्रचार करना चाहते थे अभिनेता धर्मेंद्र, इलाहाबाद आने की जताई थी इच्छा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    Tribute Dharmendra अभिनेता धर्मेंद्र ने कभी प्रयागराज की यात्रा नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार यहां आने की इच्छा व्यक्त की थी। कांग्रेस नेता श्यामकृष्ण पांडेय ने बताया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन के चुनाव प्रचार के दौरान, धर्मेंद्र ने उन्हें फोन किया था और चुनाव प्रचार के लिए आने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

    prefferd source google
    Hero Image

    Tribute Dharmendra अभिनेता धर्मेंद्र ने वर्ष 1984 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अमिताभ बच्चन के लिए चुनाव प्रचार करने की इच्छा जताई थी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Tribute Dharmendra ये बात शायद आपको नहीं पता हो। जी हां, सदाबहार हीरो धर्मेंद्र का यूं तो कभी प्रयागराज आना नहीं हुआ। मगर उन्होंने एक बार यहां आने की इच्छा जताई थी। हालांकि संयोगवश उनका आना नहीं हो पाया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस नेता ने सुनाया वाकया

    Tribute Dharmendra इस बात का खुलासा किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामकृष्ण पांडेय ने। उन्हें वर्ष 1984 का वाकया याद आ गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को उतार दिया गया।

    उस दिन अमिताभ ने अपने मामा से मिलने की जताई थी इच्छा

    Tribute Dharmendra देश भर में इस सीट पर हो रहे चुनाव की गूंज थी। चुनाव कैंपन के चौथे दिन यमुनापार में चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ के साथ वह और पूर्व सांसद केपी तिवारी गए थे। वहां से शाम को लौटे तो अमिताभ ने अपने मामा जगदीश राजन से मिलने की इच्छा जताई, जो उस समय लोक सेवा आयोग के सदस्य थे।

    अमिताभ को फोन कर धर्मेंद्र ने यहां आने को कहा था

    Tribute Dharmendra श्यामकृष्ण पांडेय ने बताया कि वहां पर हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अमिताभ ने बताया कि धर्मेंद्र जी का फोन आया था, वह चुनाव में प्रचार के लिए आना चाहते हैं। उन्हें बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा। इस पर पूर्व सांसद केपी तिवारी ने सुझाया कि उन्हें अभी परेशान न करें। आपकी (अमिताभ) लहर चल रही है, फिर बात आई-गई हो गई।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के सत्यापन के कार्य पांच दिन नहीं होंगे, 26 से 30 नवंबर तक प्रभावित रहेगा काम

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, डॉक्टरों की सलाह- बच्चे-बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें