प्रयागराज में बंधक बनाकर अनाथ किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, मतांतरण में 2 और आरोपित गिरफ्तार, लापता भाई का लगा सुराग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अनाथ किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और जबरन मतांतरण कराने के आरोप में ढाबा संचालक मो. आलम तो गिरफ्तार हो ही चुका है। अब उसके साथी आतिफ और मुमताज आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही किशोरी के भाई के बारे में पता लगा लिया गया है। उसे भी जल्द ही सकुशल घर लाए जाने की बात कही जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14 वर्षीय किशोरी के माता-पिता की हो चुकी है मौत घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने घर पर 10 वर्षीय भाई के साथ रहती है। आरोप है कि एक साल पहले पड़ोसी गांव उभारी निवासी मो. आलम ने किशोरी और उसके भाई को होटल में काम दिलाने की बात कहते हुए साथ लेकर गया।

पहले पड़ोसी गांव का युवक फिर साथियों ने किया दुष्कर्म कुछ दिनों तक किशोरी से ढाबे पर काम करवाया लेकिन बाद में अपने घर लेकर चला गया। वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने लगा। यह भी आरोप है कि आलम के साथ चक घनश्यामदास गांव निवासी उसके साथी आतिफ और मुमताज आलम ने भी दुष्कर्म किया।

जबरन किशोरी का करा दिया मतांतरण इसी बीच किशोरी का जबरन मतांतरण कराया गया और फिर आधार कार्ड में नाम भी बदलवा दिया गया। मंगलवार रात किशोरी किसी तरह आलम से घर से भाग निकली और अपने गांव पहुंचकर घटना के बारे में बताया।