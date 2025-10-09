प्रयागराज में क्रूरता, किशोरी को बंधक बना सामूहिक दुष्कर्म, मतांतरण भी कराया, हिंदू संगठनों का विरोध, मुख्य आरोपित गिरफ्तार

घूरपुर/प्रयागराज। यमुनानगर क्षेत्र में एक किशोरी काे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और जबरन मतांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपितों के चंगुल से किसी तरह छूटकर बाहर निकली किशोरी अपने गांव पहुंची और घटना के बारे में बताया तो ग्रामीण अवाक रह गए।

विहिप आदि संगठन पहुंचे थाने, जताई नाराजगी इसका पता चलते ही विश्व हिंदू परिषद सहित दूसरे हिंदू संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद किशोरी को लेकर थाने गए और घटना पर नाराजगी जताई। लड़की पक्ष की तहरीर पर घूरपुर पुलिस ने ढाबा संचालक मो. आलम, उसके साथी आतिफ, मुमताज आलम सहित कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया। नामजद मुख्य आरोपित आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।

माता-पिता की मौत हो चुकी है, 10 वर्षीय भाई संग रहती है किशोरी बताया गया है कि घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने घर पर 10 वर्षीय भाई के साथ रहती है। आरोप है कि एक साल पहले पड़ोसी गांव उभारी गांव निवासी मो. आलम ने किशोरी और उसके भाई को होटल में काम दिलाने की बात कहते हुए साथ लेकर गया।

पहले ढाबा मालिक फिर अन्य ने किया दुष्कर्म कुछ दिनों तक किशोरी से ढाबे पर काम करवाया लेकिन बाद में अपने घर लेकर चला गया। वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने लगा। यह भी आरोप है कि आलम के साथ चक घनश्यामदास गांव निवासी उसके साथी आतिफ और मुमताज आलम ने भी दुष्कर्म किया।

किशोरी का जबरन किया गया मतांतरण इसी बीच किशोरी का जबरन मतांतरण कराया गया और फिर आधार कार्ड में नाम भी बदलवा दिया गया। मंगलवार रात किशोरी किसी तरह आलम से घर से भाग निकली और अपने गांव पहुंचकर घटना के बारे में बताया।

इन संगठन के लोग पहुंचे थाने गुरुवार को मामले की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद के यमुनापार जिला उपाध्यक्ष शिवदत्त मिश्र, मंत्री रवि तिवारी, संयोजक शुभम पांडेय, सह मंत्री मनोज सिंह, तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीणों के साथ पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। हंगामे की आशंका पर एसीपी भी फोर्स के साथ पहुंच गए। शाम को लड़की पक्ष की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया और फिर मुख्य आरोपित को दबोच लिया गया। किशोरी को सीडब्ल्यूसी के पास भेजा गया है।

लापता छोटे भाई की तलाश को टीम लगी पीड़िता तो किसी तरह अपने गांव पहुंच गई, लेकिन उसका छोटा भाई लापता है। ग्रामीण उसके साथ अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, जबकि गिरफ्तार आलम ने पुलिस को बताया कि उसके रिश्तेदार के पास लड़का है। ऐसे में उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।