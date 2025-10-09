प्रयागराज में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, डेढ़ कुंतल पटाखा के साथ बड़ी मात्रा में बारूद बरामद

प्रयागराज। दीपावली के ठीक पहले अवैध रूप से चल रहीं पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभियान चला रखा है। दो दिन पहले प्रतापगढ़ में एक बंद महिला डिग्री कालेज में पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई थी और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब प्रयागराज के शिवगढ़ स्थित अलमापुर में पुलिस ने दबिश देकर पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

सोरांव के शिवगढ़ में संचालित थी पटाखा फैक्ट्री बताया जाता है कि गंगापार के सोरांव में शिवगढ़ स्थित अलमापुर में पटाखा बनाने की फैक्टी संचालित हो रही थी। गुरुवार को सोरांव पुलिस को सूचना मिली तो सक्रिय हो गई। पुलिस ने छापेमारी की तो भारी मात्रा में पटाखा और पटाखा बनाने के लिए रखा गया बारूद बरामद हुआ। पुलिस को मौके से डेढ़ कुंतल पटाखा व बड़ी मात्रा में बारूद मिला है।

पकड़े गए शकील, मोनिश से पुलिस कर रही पूछताछ छापामारी के दौरान मौके से पटाखा बना रहे शकील अहमद व मोनिश नाम के दो लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एसीपी सोरांव के अनुसार पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोनों दीपावली के लिए अवैध रूप से पटाखा बना रहे थे। इनके कई और साथी हैं, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है।