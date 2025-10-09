प्रयागराज: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, अदालत का कड़ा संदेश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति संदीप भारतीया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय ने सुनाया है।

मिट्टी का तेल छिड़ककर लगा दी थी आग वादी पवन कुमार ने 21 मार्च 2019 को झूंसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनकी बहन आरती भारतीया की शादी संदीप भारतीया के साथ 2015 में हुई थी। मार्च 2019 को संदीप भारतीया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी नौ माह की गर्भवती बहन आरती पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।

अस्पताल में इलाज के दौरान चली गई थी जान आरती को स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित संदीप भारतीया अपने बयान में आरोपों से इन्कार किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के बाद पाया कि मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की वजह से महिला की मौत हुई। इस वजह से गर्भ में पल रहे भ्रूण की भी मृत्यु हुई।

हत्या में दो दोषी, उम्रकैद त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री इरादतगंज घूरपुर के यूनियन अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडेय की हत्या मामले में दोषी पाए गए भास्कर यादव और अवनीश यादव को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वागव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी त्रियुगी नारायण दीक्षित और आरोपितों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद सुनाया। घटना 24 मार्च 2006 को घूरपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।