प्रयागराज में बिजली कर्मचारी पर हमला करने के मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, एक आरोपित अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के कीडगंज स्थित बीच वाली सड़क पर मंगलवार शाम एक बिजलीकर्मी की पिटाई के मामले में दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें पिता-पुत्र शामिल हैं, जबकि एक आरोपित अभी भी फरार है। इसकी तलाश में कीडगंज पुलिस लगी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीडगंज में कटियामारी की गई थी कीडगंज के बीच वाली सड़क के रहने वाले एक व्यक्ति ने आनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। मंगलवार शाम अवर अभियंता अभिनव मौर्य, लाइनमैन वंशराज व आकाश स्थलीय निरीक्षण को गए थे। वह मौके पर पहुंचे तो एक अतिरिक्त तार पोल से एक मकान में जाता नजर आया। इसे देखा गया तो पता चला कि जिस मकान में तार गया है, वहां कटियामारी की गई थी।

लाइनमैन की पिटाई कर दस्तावेज फाड़े इसका वीडियो बिजलीकर्मी बनाने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और लाइनमैन वंशराज की पिटाई कर दी थी। दस्तावेजों को फाड़ दिया। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसमें लाइनमैन की पिटाई करने वाले बिजली चोरी के नाम पर धमकाकर रुपये वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।