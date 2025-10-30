Language
    प्रयागराज में बिजली कर्मचारी पर हमला करने के मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, एक आरोपित अभी भी फरार

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    प्रयागराज के कीडगंज में बिजली कर्मचारी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपित अभी भी फरार है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कटियामारी पकड़ी थी, जिसका वीडियो बनाने पर विवाद हुआ और लाइनमैन की पिटाई की गई। पुलिस फरार आरोपित की तलाश कर रही है और बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है।

    प्रयागराज के कीडगंज पुलिस ने बिजली कर्मचारी पर हमले के मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के कीडगंज स्थित बीच वाली सड़क पर मंगलवार शाम एक बिजलीकर्मी की पिटाई के मामले में दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें पिता-पुत्र शामिल हैं, जबकि एक आरोपित अभी भी फरार है। इसकी तलाश में कीडगंज पुलिस लगी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    कीडगंज में कटियामारी की गई थी

    कीडगंज के बीच वाली सड़क के रहने वाले एक व्यक्ति ने आनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। मंगलवार शाम अवर अभियंता अभिनव मौर्य, लाइनमैन वंशराज व आकाश स्थलीय निरीक्षण को गए थे। वह मौके पर पहुंचे तो एक अतिरिक्त तार पोल से एक मकान में जाता नजर आया। इसे देखा गया तो पता चला कि जिस मकान में तार गया है, वहां कटियामारी की गई थी।

    लाइनमैन की पिटाई कर दस्तावेज फाड़े

    इसका वीडियो बिजलीकर्मी बनाने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और लाइनमैन वंशराज की पिटाई कर दी थी। दस्तावेजों को फाड़ दिया। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसमें लाइनमैन की पिटाई करने वाले बिजली चोरी के नाम पर धमकाकर रुपये वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

    अवर अभियंता ने थाने में दी तहरीर

    घटना के बाद अवर अभियंता अभिनव मौर्य ने कीडगंज थाने में तहरीर दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस नेर पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक हाथ नहीं लगा। अब पुलिस उसकी तलाश में लगी है। उधर, एसडीओ दीपक कुमार का कहना है कि बिजली चोरी का भी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

