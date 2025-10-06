प्रयागराज में खाद की कालाबाजारी के विरोध में धूप में जमीन पर लेट गए किसान, गड़बड़ी मिलने पर सचिव को नोटिस

प्रयागराज के सोरांव में खाद वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों को खाद न मिलने और सचिव द्वारा दुर्व्यवहार करने पर विरोध-प्रदर्शन हुआ। जांच में 53 बोरी खाद कम पाई गई जिसके बाद एसडीएम ने सचिव को नोटिस जारी किया। किसान यूनियन ने सचिव पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। सचिव ने माफी मांगी और किसानों ने धरना समाप्त किया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में खाद की किल्लत के साथ कालाबाजारी भी चरम पर है। सोरांव के जूड़ापुर दांदू गांव में समिति पर कतार में खड़े होने के बाद भी खाद न मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई, जिस पर सचिव चिंतामणि दुर्व्यवहार करने लगा।

एसडीएम के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे इसकी सूचना मिलते ही किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंच गए, जिनके साथ किसान समिति के सामने धूप में जमीन पर लेट गए। इसकी सूचना मिलते ही डीएम मनीष कुमार वर्मा ने फौरन एसडीएम सोरांव ज्ञानेंद्र नाथ को वहां भेजा। उनके साथ इंस्पेक्टर व एडीओ सहकारिता भी पहुंच गए।