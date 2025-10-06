Language
    प्रयागराज में खाद की कालाबाजारी के विरोध में धूप में जमीन पर लेट गए किसान, गड़बड़ी मिलने पर सचिव को नोटिस

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    प्रयागराज के सोरांव में खाद वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों को खाद न मिलने और सचिव द्वारा दुर्व्यवहार करने पर विरोध-प्रदर्शन हुआ। जांच में 53 बोरी खाद कम पाई गई जिसके बाद एसडीएम ने सचिव को नोटिस जारी किया। किसान यूनियन ने सचिव पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। सचिव ने माफी मांगी और किसानों ने धरना समाप्त किया।

    प्रयागराज के सोरांव में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करते किसान। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में खाद की किल्लत के साथ कालाबाजारी भी चरम पर है। सोरांव के जूड़ापुर दांदू गांव में समिति पर कतार में खड़े होने के बाद भी खाद न मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई, जिस पर सचिव चिंतामणि दुर्व्यवहार करने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे

    इसकी सूचना मिलते ही किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंच गए, जिनके साथ किसान समिति के सामने धूप में जमीन पर लेट गए। इसकी सूचना मिलते ही डीएम मनीष कुमार वर्मा ने फौरन एसडीएम सोरांव ज्ञानेंद्र नाथ को वहां भेजा। उनके साथ इंस्पेक्टर व एडीओ सहकारिता भी पहुंच गए।

    जांच के दौरान गोदाम में खाद की 53 बोरी कम मिली

    एसडीएम ने स्टाक रजिस्टर के साथ ही गोदाम की जांच कराई, जिसमें 53 बोरी खाद कम पाई गई। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर एसडीएम ने सचिव को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच अभद्रता करने पर किसानों से सचिव ने माफी मांगी तो धरनारत किसान उठे।

    भाकियू के मंडल अध्यक्ष ने लगाया आरोप

    भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने आरोप लगाया कि 400 बोरी खाद समिति में आई थी। सचिव ने रात में करीबियों को खाद वितरित कर दिया और दिन में किसान कतार में खड़े हुए तो कुछ ही देर में वितरण बंद कर दिया।

    खाद वितरण में गड़बड़ी पर सचिव को नोटिस

    किसान नेता ने आरोप लगाया कि सचिव ने जिन किसानों को खाद का वितरण किया था, उनसे ज्यादा पैसे लिया था। एस़डीएम ने बताया कि सचिव की भाषा गलत थी, जिसको लेकर किसान नाराज थे। माफी मांगने के बाद किसान मान गए। खाद वितरण में गड़बड़ी पर सचिव को नोटिस दिया गया है।