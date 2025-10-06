प्रयागराज में खाद की कालाबाजारी के विरोध में धूप में जमीन पर लेट गए किसान, गड़बड़ी मिलने पर सचिव को नोटिस
प्रयागराज के सोरांव में खाद वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों को खाद न मिलने और सचिव द्वारा दुर्व्यवहार करने पर विरोध-प्रदर्शन हुआ। जांच में 53 बोरी खाद कम पाई गई जिसके बाद एसडीएम ने सचिव को नोटिस जारी किया। किसान यूनियन ने सचिव पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। सचिव ने माफी मांगी और किसानों ने धरना समाप्त किया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में खाद की किल्लत के साथ कालाबाजारी भी चरम पर है। सोरांव के जूड़ापुर दांदू गांव में समिति पर कतार में खड़े होने के बाद भी खाद न मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई, जिस पर सचिव चिंतामणि दुर्व्यवहार करने लगा।
एसडीएम के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे
इसकी सूचना मिलते ही किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंच गए, जिनके साथ किसान समिति के सामने धूप में जमीन पर लेट गए। इसकी सूचना मिलते ही डीएम मनीष कुमार वर्मा ने फौरन एसडीएम सोरांव ज्ञानेंद्र नाथ को वहां भेजा। उनके साथ इंस्पेक्टर व एडीओ सहकारिता भी पहुंच गए।
यह भी पढ़ें- Bhutan Air Tour Package : अब विमान से करें भूटान के दर्शनीय स्थलों की यात्रा, IRCTC के पैकेज की कहां-कैसे करें बुकिंग?
जांच के दौरान गोदाम में खाद की 53 बोरी कम मिली
एसडीएम ने स्टाक रजिस्टर के साथ ही गोदाम की जांच कराई, जिसमें 53 बोरी खाद कम पाई गई। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर एसडीएम ने सचिव को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच अभद्रता करने पर किसानों से सचिव ने माफी मांगी तो धरनारत किसान उठे।
भाकियू के मंडल अध्यक्ष ने लगाया आरोप
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने आरोप लगाया कि 400 बोरी खाद समिति में आई थी। सचिव ने रात में करीबियों को खाद वितरित कर दिया और दिन में किसान कतार में खड़े हुए तो कुछ ही देर में वितरण बंद कर दिया।
यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Hike : एक वर्ष में सोना 44 व चांदी 61 हजार रुपये महंगी, त्योहारी सीजन में सराफा बाजार की घटी रौनक
खाद वितरण में गड़बड़ी पर सचिव को नोटिस
किसान नेता ने आरोप लगाया कि सचिव ने जिन किसानों को खाद का वितरण किया था, उनसे ज्यादा पैसे लिया था। एस़डीएम ने बताया कि सचिव की भाषा गलत थी, जिसको लेकर किसान नाराज थे। माफी मांगने के बाद किसान मान गए। खाद वितरण में गड़बड़ी पर सचिव को नोटिस दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।