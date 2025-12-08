प्रयागराज में नैनी थाने के सील मालखाने से लाइसेंसी रिवाल्वर गायब, बर्खास्त मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संसू, नैनी (प्रयागराज)। नैनी थाने के सील मालखाने से लाइसेंसी रिवाल्वर गायब हो गया। इसकी जानकारी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को हुई तो खलबली मच गई। प्रभारी निरीक्षक बृज किशोर गौतम ने नैनी थाने में बर्खास्त मुंशी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही कमेटी गठित कर मामले की जांच की जा रही है। बताते हैं कि आरोपित मुंशी मालखाने से 24 लाख रुपये गबन करने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है।

अदालत से आदेश होने पर रिवाल्वर वापस करना था वर्ष 2007 में हत्या के एक मामले में एडीए कालोनी निवासी पप्पू की लाइसेंसी रिवाल्वर जब्त कर उसे मालखाने में रखा गया था। अदालत से आदेश होने पर उसे रिवाल्वर वापस करना था, जिसके लिए काफी दिनों से सील मालखाने को बीते तीन दिसंबर को खोला गया था।

शक के आधार पर तत्कालीन मालखाना इंचार्ज पर केस काफी खोजबीन के बाद रिवाल्वर मालखाने में नहीं मिली। तत्कालीन मालखाना इंचार्ज मुंशी राजेंद्र प्रसाद को रिवाल्वर की जानकारी के लिए फोन किया गया तो उसने फोन पर बताया कि वह आने की स्थिति में नहीं है। शक के आधार पर उसके खिलाफ प्रभारी निरीक्षक बृज किशोर गौतम ने मुकदमा दर्ज कराया।

जनवरी 2016 में भी इसी मुंशी को भेजा गया था जेल पूर्व में मालखाना से रखी गई लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की नकदी से करीब 24 लाख रुपये गायब होने के मामले में इसी मंंशी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जनवरी 2016 में जेल भेजा था। मालखाना के प्रभारी रहते हुए बर्खास्त मुंशी के समय लाखों रुपये गायब हो गया था। इसके बाद मालखाने को सील कर दिया गया था।

हेड मोहर्रिर को चार्ज देने के लिए टीम गई थी प्रभारी निरीक्षण बृज किशोर गौतम का कहना है कि वर्ष 2007 में हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे में पप्पू उर्फ रहमत अली निवासी एडीए कालोनी की लाइसेंसी रिवाल्वर जब्त करते हुए मालखाने में जमा कराया गया था। मुकदमे से बरी होने के बाद पप्पू द्वारा रिवाल्वर रिलीज कराने काे लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। न्यायालय के आदेश पर सीलशुदा मालखाने का चार्ज हेड मोहर्रिर अशोक को देने के लिए टीम गठित की गई थी।