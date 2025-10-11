Prayagraj News : साली से शादी न होने पर जीजा बना हैवान, चाकू से भाई-बहन की निर्मम हत्या की, सास को किया घायल

संसू, जागरण, सोरांव। साली से एकतरफा प्यार में अंधे जीजा ने खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। उसने साले से इस शादी की रजामंदी चाही तो उसने जीजा की पिटाई कर दी। इससे आक्रोशित होकर आरोपित जीजा ने चाकू से हमला कर साली और साले की हत्या कर दी। यह वारदात गुजरात के सूरत में अंजाम दिया। शनिवार को भाई-बहन का शव लाया गया तो सभी की आंखें नम हो उठीं।

आरोपित की पत्नी बोली- खून का बदला खून इस घटना की चश्मदीद आरोपित की सात शकुंतला ने शोर मचाया तो उसके ऊपर भी हमला कर घायल कर दिया। ऐसी जानकारी देते हुए उसकी बड़ी बेटी स्वीटी की आंखें नम हो गई। भाई और बहन की मौत से सदमे में आई स्वीटी अब सरकार से खून के बदले खून की मांग कर रही है।

भाई-बहन प्रयागराज के सोरांव निवासी हैं प्रयागराज में सोरांव थाना क्षेत्र के बढ़ईया गांव निवासी अशोक कुमार और शकुंतला देवी की तीन बेटियां स्वीटी, लाडो और ममता और एक बेटा निश्चय था। करीब 10 वर्ष पूर्व स्वीटी की शादी हंडिया के बरौत निवासी संदीप गौड़ से हुई थी।

गुजरात के सूरत में रहता था आरोपित संदीप शादी के बाद से ही संदीप पूरे परिवार समेत गुजरात के सूरत में बस गया और वहीं एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने लगा। इस दौरान उन्हें एक बेटा शिवांश हुआ। इधर स्वीटी की छोटी बहन लाडो की शादी एक जगह तय हुई थी जो टूट गई। इसके चलते संदीप ने लाडो की शादी अपने छोटे भाई राहुल से करा दी। यहां तक तो सब ठीक चलता रहा। संदीप की सबसे छोटी साली ममता ने ग्रेजुएट किया तो परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी की तलाश शुरू की। बताते हैं उस समय उसका भाई निश्चय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।

उसने छोड़ की गुजरात में नौकरी, चली आई घर ममता को नौकरी की जरूरत देख 2022 में संदीप ने उसे गुजरात बुला लिया और जिस कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था वहां सुपरवाइजर की नौकरी दिलवा दी। ममता अपने जीजा के यहां रहकर आफिस जाती थी। गांव में चर्चा है कि इस दौरान संदीप का दिल ममता पर आ गया। ममता को इसकी भनक लगी तो कुछ महीनों में वह नौकरी छोड़कर घर चली आई। इस बीच संदीप ने ममता के घरवालों से प्रेम का इजहार भी कर दिया था। इससे सभी संदीप से नाराज थे। संदीप ने स्वीटी को परेशान करना शुरू कर दिया।

बधावा लेकर गए थे बहन-भाई और मां महाकुंभ में जब स्वीटी मायके आई तो उसने अपने पति की हरकत बताई। इस बीच निश्चय ने स्टाफ सलेक्शन कमीशन का एग्जाम पास कर लिया और गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय में स्टेनो की नौकरी करने लगा। परिवार वालों ने प्रतापगढ़ के डेल्हूपुर थरवई गांव में निश्चय की शादी तय कर दी। 29 नवंबर को उसकी बरात जानी थी। करीब 20 दिन पूर्व स्वीटी ने गुजरात में जुड़वां बेटी को जन्म दिया तो निश्चय और ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अशोक और शकुंतला देवी बेटी के लिए बधावा ले जाने की तैयार करने लगे। संदीप ने फोन कर गुजरात में सस्ते कपड़े मिलने की बात बोलकर ममता और निश्चय को सूरत आने के लिए राजी कर लिया।

चार अक्टूबर को गुजरात रवाना हुए तीनों शकुंतला देवी बेटे निश्चय और बेटी ममता को लेकर चार अक्टूबर को गुजरात रवाना हो गई। सूरत पहुंचकर सबने दो दिन तक खरीदारी की। बताते है कि आठ अक्टूबर की रात संदीप उसकी पत्नी स्वीटी के साथ ममता, निश्चय और शकुंतला देवी बैठी थीं। बातचीत के दौरान निश्चय की शादी के बाद ममता की शादी की चर्चा हुई तो संदीप ने सबको सबको चेतावनी देते हुए लहजे में ममता के साथ खुद शादी की बात कही। निश्चय को यह बात नागवार गुजरी और उसने अपने जीजा के ऊपर हाथ उठा दिया।