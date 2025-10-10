प्रेमी निकला नवविवाहिता का कातिल, मोबाइल ने खोला राज, एसओजी व कौशांबी पुलिस मुठभेड़ में गोली से घायल आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कौशांबी। नगर पंचायत सिराथू के कानूनगो का पूरा में नवविवाहिता अंजली की निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में राजफाश किया। उसके प्रेमी ने अकेले मिलने व साथ ले जाने का दबाव बनाने पर चाकू से गला रेतकर मार डाला था।

एसओजी व सैनी पुलिस से मुठभेड़ में गोली से आरोपित घायल गुरुवार भोर में सैनी पुलिस व एसओजी की संयुक्त मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी आरोपित को गिरफ्तार करके पुलिस ने उसके पास से मृतका अंजली का मोबाइल, चाकू, तमंचा-कारतूस व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया। आरोपित को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

22 वर्षीय अंजली पटेल की घर में की थी हत्या कानूनगो का पूरा निवासी दिलीप पटेल की 22 वर्षीय पत्नी अंजली पटेल की बुधवार की दोपहर घर के अंदर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। कातिल ने चाकू से गला रेतकर हत्या की थी। मामले में दिलीप के भाई श्रवण पटेल उर्फ छोटू ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराया था। दिलीप की शादी मई 2025 में ही अंजली के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दिलीप दिल्ली कमाने चला गया था।

हत्याकांड के राजफाश को पुलिस की तीन टीमें लगी थीं केस दर्ज होने के बाद एसपी राजेश कुमार ने राजफाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। यहां सबसे खास यह रहा कि कातिल अंजली का मोबाइल फोन भी उठा ले गया था। पुलिस ने मृतका के मोबाइल की सीडीआर (काल डिटेल) खंगाली तो कोखराज क्षेत्र के गरीब का पूरा निवासी बलवीर पटेल पुत्र विजय बहादुर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई।

ऐसे पुलिस को हुआ बलवीर पर शक पुलिस ने वारदात के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजली की मौत का समय जानने के बाद आसपास के करीब 25 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली तो बलवीर के खिलाफ हत्या का शक यकीन में बदल गया। शुक्रवार को पुलिस आफिस में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बलवीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही थीं।

आरोपित ने तमंचे से फायर किया, जवाबी फायरिंग में घायल शुक्रवार भोर सूचना मिली कि बलवीर बाइक से सयारा की तरफ से होते हुए कोखराज की ओर जा रहा है। सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व एसओजी प्रभारी विनय सिंह की टीमों ने बलवीर की घेराबंदी कर रुकने का इशारा किया तो वह गाड़ी मोड़कर वापस सयारा की तरफ भागने लगा। हड़बड़ी में वह बाइक से गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में चलाई गई गोली बलवीर के बाएं पैर में लगी। इससे वह जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे घेरकर दबोच लिया।

हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा-कारतूस व बाइक बरामद आरोपित के पास से मृतका का मोबाइल, घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया चाकू, तमंचा व कारतूस के अलावा बाइक बरामद हुई है। बलवीर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने हत्या करने की बात स्वीकार की है।

अंजली व बलवीर की फोन पर होती थी बात बताया कि दो साल पहले मृतका अंजली से उसकी (बलवीर) शादी तय हुई थी। इसके बाद से दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो सकी। पांच महीने पहले अंजली की शादी दिलीप से हो गई। शादी के बाद भी अंजली उससे अक्सर फोन पर बात करती थी।

कई बार अंजली से मिलने उसकी ससुराल गया था बलवीर के मुताबिक वह अंजली को भगा ले चाहता था, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं थी। दो अक्टूबर को भी वह अंजली से मिलने उसकी ससुराल पहुंचा। यहां उसका वाद-विवाद हुआ। आठ अक्टूबर को वह फिर अंजली से मिलने पहुंचा था, उस समय अंजली के साथ नौ वर्षीय बालक था। बालक को ट्यूशन के बहाने भेज दिया गया। फिर से भागने को लेकर विवाद हुआ। बलवीर ने बताया कि इधर अंजली ने उसका मोबाइल नंबर भी ब्लाक कर दिया था। इससे परेशान होकर उसने चाकू से अंजली की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वह बाइक से फरार हो गया।

पैसा व गहना की मांग पर हताश हो गया था बलवीर बलवीर ने बताया कि दोनों के बीच दो साल से प्रेम संबंध था। दिलीप से शादी के बाद अंजली के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। उसने जब उसका नंबर ब्लाक किया तो वह उससे मिलने मृतका की ससुराल तक पहुंचने लगा। बुधवार को बलवीर ने फिर अंजली को अपना बनाने के लिए साथ चलने की जिद की। इस बार भी उसने साफ कहा कि पहले पैसा व गहने की व्यवस्था करो, तभी साथ चलेगी। इससे परेशान होकर बलवीर ने साथ लिए चाकू से उसका गला रेत दिया।

अंजली का मासूम भांजा है घटना का चश्मदीद गवाह अंजली की हत्या के बाद सैनी कोतवाली में उसके (मृतका) देवर श्रवण पटेल ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। बताया कि घटना वाले दिन पिता मोहन लाल व मां सावित्री खेत में धान काटने गए थे। वह भी पेंटिंग का काम करने चला गया था। घर पर भाभी (अंजली) व नौ वर्षीय भांजा आर्यन थे। आर्यन बलवीर को पहचान गया। क्योंकि वह ज्यादातर वक्त अपनी मामी के साथ ही रहता था। मामी आरोपित का परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में दिया करती थी।