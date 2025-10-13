दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन पर आप भी 100 प्रतिशत छूट चाहते हैं? तो आज ही खरीद लें, कल से नहीं मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस दीपावली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। यूपी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ आज यानी 13 अक्टूबर तक ये सुविधा मिलेगी। नए आदेश के अनुसार अगले दो साल तक उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यह छूट मिलेगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उप्र में हुई है।

एआरटीओ प्रशासन ने बताया कारण एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि उप्र शासन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट अब सिर्फ 13 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगी।

कल से सिर्फ इन वाहनों पर 100 प्रतिशत मिलेगी छूट इसी नीति के तहत शासन ने यह भी प्रविधान किया है कि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित, क्रय और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 13 अक्टूबर तक बेचे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन उसी तिथि तक डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरा कर लें।