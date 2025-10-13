Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन पर आप भी 100 प्रतिशत छूट चाहते हैं? तो आज ही खरीद लें, कल से नहीं मिलेगी छूट

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है! उत्तर प्रदेश सरकार 13 अक्टूबर तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% पंजीकरण शुल्क छूट दे रही है। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर मिलेगी जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। एआरटीओ प्रशासन ने डीलरों को 13 अक्टूबर तक पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कर लगेगा। यह प्रयागराज समाचार का महत्वपूर्ण अपडेट है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल कल से खत्म हो जाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस दीपावली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। यूपी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ आज यानी 13 अक्टूबर तक ये सुविधा मिलेगी। नए आदेश के अनुसार अगले दो साल तक उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यह छूट मिलेगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उप्र में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआरटीओ प्रशासन ने बताया कारण 

    एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि उप्र शासन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट अब सिर्फ 13 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगी।

    कल से सिर्फ इन वाहनों पर 100 प्रतिशत मिलेगी छूट

    इसी नीति के तहत शासन ने यह भी प्रविधान किया है कि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित, क्रय और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 13 अक्टूबर तक बेचे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन उसी तिथि तक डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरा कर लें।

    आज के बाद पंजीयत होने पर लगेगा टैक्स

    अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी कारणवश पंजीयन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर के बाद पूरी होती है तो ऐसे वाहनों पर कर स्वतः 4.0 पोर्टल पर आरोपित हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी संबंधित डीलर की होगी। ऐसे में दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कर लें।

    यह भी पढ़ें- दीपावली पर घर जाना हुआ आसान, 18 से 28 अक्टूबर तक चलेंगी 124 रोडवेज की अतिरिक्त बसें, समय सारिणी जारी, देखें यहां

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में मच्छरों का कहर, डेंगू-मलेरिया से दीपावली की खुशियों में पड़ रहा खलल, फागिंग कीटनाशक का छिड़काव नहीं