Prayagraj News : घर से कूड़ा उठाने टीम नहीं आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत, कुछ ही देर में पहुंचेगी टीम, करेगी समाधान

प्रयागराज में कूड़ा उठाने में अनियमितता बरती जा रही है तो नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1533 और 1920 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम ने 100 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए तीन फर्में नियुक्त की हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आपके मुहल्ले और घर से कूड़ा उठाने के लिए टीम हर दिन नहीं आ रही है या फिर दो से तीन दिन बाद कूड़ा उठाने पहुंच रही है। अगर ऐसा है तो इसकी शिकायत आप घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के चंद मिनट में टीम कूड़ा उठाने पहुंच जाएगी।

तीन फर्मों पर 100 वार्डों में कूड़ा उठाने की है जिम्मेदारी शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। तीन फर्म को 100 वार्डों में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। कूडा समय से न उठने पर भवन स्वामी घर बैठे शिकायत कर सकें। इसके लिए नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1533 और 1920 जारी किया गया है।

बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर सहायक नगर आयुक्त दीप शिखा पांडेय ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर रहे इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोग घर बैठे बिना की परेशानी के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका निस्तारण चंद घंटों में किया जाएगा।