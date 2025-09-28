Prayagraj News : घर से कूड़ा उठाने टीम नहीं आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत, कुछ ही देर में पहुंचेगी टीम, करेगी समाधान
प्रयागराज में कूड़ा उठाने में अनियमितता बरती जा रही है तो नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1533 और 1920 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम ने 100 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए तीन फर्में नियुक्त की हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आपके मुहल्ले और घर से कूड़ा उठाने के लिए टीम हर दिन नहीं आ रही है या फिर दो से तीन दिन बाद कूड़ा उठाने पहुंच रही है। अगर ऐसा है तो इसकी शिकायत आप घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के चंद मिनट में टीम कूड़ा उठाने पहुंच जाएगी।
तीन फर्मों पर 100 वार्डों में कूड़ा उठाने की है जिम्मेदारी
शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। तीन फर्म को 100 वार्डों में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। कूडा समय से न उठने पर भवन स्वामी घर बैठे शिकायत कर सकें। इसके लिए नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1533 और 1920 जारी किया गया है।
कार्य में सुधार नहीं होने पर फर्म ब्लैकलिस्टेड होगी
इन हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत के चंद घंटों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली टीम आप के घर कूड़ा उठाने पहुंच जाएगी। सूचना देने के उपरांत अगर टीम नहीं पहुंचेगी और आप दोबारा इसी नंबर पर शिकायत करेंगे तो पहले क्षेत्रीय कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। इसके बाद फर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर भी अगर कार्य में सुधार नहीं होगा तो फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाने के लिए 1,500 से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं।
बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर
सहायक नगर आयुक्त दीप शिखा पांडेय ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर रहे इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोग घर बैठे बिना की परेशानी के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका निस्तारण चंद घंटों में किया जाएगा।
कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही की शिकायत पर होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त साईं तेजा कहते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए तीन कंपनियों के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही की शिकायत भवन स्वामी आसानी से कर सकें इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत करने के कुछ ही समय में उसका निस्तारण कर दिया जाता है।
महिलाओं की सुविधा के लिए निगम का हेल्प डेस्क
नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम के जोनल और मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। हेल्प डेस्ट से महिलाओं को जल और गृहकर की समस्या का तो निस्तारण होगा ही निगम में संचालित हो रही योजनाओं की भी जानकारी आसानी से मिलेगी। सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडेय ने बताया कि हर दिन 100 से अधिक महिलाएं हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी समस्याओं को निस्तारित करा रही हैं।
