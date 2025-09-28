Language
    पर्दे पर फिल्में, हाल में जोश और उमंगों का उमड़ा सागर... प्रयागराज में जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखा विविध रंग

    By amardeep bhatt Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:37 PM (IST)

    प्रयागराज के स्टार वर्ल्ड सिनेमा यानी पुराने गौतम टाकीज में जागरण फिल्म फेस्टिवल का तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। इसमें शामिल होने के लिए शहर के युवा बच्चे वृद्धों के साथ ही महिलाएं और व्यापारी आदि भी पहुंच रहे हैं।

    प्रयागराज में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पर्दे पर फिल्मों की लगातार होती धमाकेदार प्रस्तुति और स्टार वर्ल्ड सिनेमा (गौतम टाकीज) में दर्शकों के जोश व उमंगों का उमड़ता सागर। कभी घुप्प अंधेरे में चुप्पी तो कभी तालियों की गड़गड़ाहट, शोर और सीटियां। विश्व के सबसे बड़े घुमंतू सिनेमा 'जागरण फिल्म फेस्टिवल' ने तीन दिवसीय आयोजन में शहरियों के ऐसे ही उत्साह के साथ रफ्तार पकड़ी।

    बच्चों के लिए रोचक फिल्मों ने नन्हें मुन्नों की आंखों में सपने भरे तो बड़ों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। संवाद सत्र में अभिनेता प्रतीक गांधी ने सिने प्रेमियों को अपनी फिल्मी यात्रा बताई और इसके ठीक बाद प्रतीक की बतौर हीरो बनी फिल्म 'अग्नि' ने एक्शन, रोमांच और फायर फाइटर्स की बहादुरी का चित्रण दिखाया।

    जागरण फिल्म फेस्टिवल में 40 मिनट की फिल्म फ्रेंडदोस्त बुक के बाद मैजिकल प्लांट (करामाती पौधा), केवल एक मिनट की शार्ट फिल्म ब्लाइंडफोल्ड ने बच्चों में गुदगुदी भरी। छात्र छात्राओं, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। देखते ही देखते हाल में दर्शकों की संख्या बढ़ी ओर फिल्म द डर्टी स्काई, लालसा, अग्नि, टेथर, मकड़ी, द लास्ट एंडलेस् नाइट, बत्ती की प्रस्तुति हुई। 

    फिल्म देखने पहुंचे मुट्ठीगंज के रहने वाले दंपती ओमप्रकाश गुप्ता और रजनी, काशीराज नगर से गए सुनील सिंह, ईश्वर शरण डिग्री कालेज के छात्र कौशल सिंह, रंगकर्मी प्रियांशु और पीएचडी स्कॉलर बबिता मौर्या ने फिल्म फेस्टिवल को प्रयागराज के लिए दैनिक जागरण से मिला सुनहरा उपहार बताया। फिल्में देख रहे इन दर्शकों ने युवाओं के उत्साह पर हर्ष व्यक्त किया।

    कहा कि पढ़ाई के साथ फिल्में देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह जीवन में काफी कुछ सिखाती हैं। सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखाती हैं और जेएफएफ की चयनित फिल्में यह समाज को बिगाड़ते 'सिस्टम' को उजागर कर सुधार का रास्ता दिखाती हैं।