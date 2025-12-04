Prayagraj New Circle Rate : करछना, फूलपुर और सोरांव में पांच से 30 प्रतिशत तक बढ़ेगा सर्किल रेट, जो सिविल लाइंस से भी अधिक
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj New Circle Rate करछना, फूलपुर और सोरांव तहसील में पांच से 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ेगा। वहीं सदर तहसील के सिविल लाइंस जैसे इलाके में तो पांच से 15 प्रतिशत मगर गांवों में पांच से 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए कि सिविल लाइंस, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अशोक नगर समेत अन्य पाश इलाके का सर्किल रेट पहले से ही बढ़ा है।
15 दिसंबर से नया सर्किल रेट लागू होगा
Prayagraj New Circle Rate निबंधन विभाग 15 दिसंबर से नया सर्किल रेट लागू करने जा रहा है, जिसकी सूचना 12 दिसंबर को जारी हो जाएगी। इसके बाद 13 व 14 दिसंबर को नए सर्किल रेट की फीडिंग की जाएगी। इस बार सदर तहसील में पांच से 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ेगा, वहीं इस तहसील के गांवों में पांच से 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा।
इन तहसीलों की नहीं आई लिस्ट
Prayagraj New Circle Rate हंडिया, बारा, मेजा व कोरांव में पांच से 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ेगा। सोरांव, फूलपुर और करछना तहसील में नगर निगम वाले क्षेत्र में पांच से 30 प्रतिशत तथा गांवों में पांच से 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ेगा। सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। करछना, मेजा, बारा, हंडिया की रेट लिस्ट एसडीएम व तहसीलदार की ओर से आ गई है जबकि कोरांव, फूलपुर, सदर व सोरांव की लिस्ट अभी नहीं आ सकी है।
क्या कहते हैं एआइजी स्टांप?
Prayagraj New Circle Rate एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि सभी तहसीलों की रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। बताया कि इसके कारण ही उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधक अधिकारी संघ का लखनऊ में 12 व 13 दिसंबर को होने वाला अधिवेशन स्थगित हो गया है। बताया कि नए सर्किल रेट को लेकर जल्द ही उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी।
