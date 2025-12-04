Language
    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में बोले- बिहार से लौटने के बाद अखिलेश थोड़ा अस्वस्थ, कर रहे अनर्गल बयानबाजी

    By SHARAD DWIVEDIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अखिलेश यादव के आरक्षण संबंधी बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बिहार से लौटने के बाद अखिलेश अस्वस ...और पढ़ें

    प्रयागराज में डािप्टी सीएम केशव मौर्य ने आरक्षण मामले में अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोट देने का अधिकार नहीं मिलने पर आरक्षण खत्म होने का अंदेशा व्यक्त किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार से लौटने के बाद अखिलेश यादव थोड़ा अस्वथ हो गए हैं। इसकी वजह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण और संविधान कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन सुधार को लेकर जो प्रभावी कदम उठाना होगा उसे किया जाएगा।

    बोले- वर्ष 2047 तक अखिलेश की सत्ता में आने की संभावना खत्म

    सर्किट हाउस में गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश वर्ष 2027 में खुद के सत्ता में पहुंचने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन अब वर्ष 2047 तक उनकी संभावना खत्म हो गई है। इसकी वजह से उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं।

    'आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं होता'

    केशव मौर्य ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीएलओ के लगातार आत्महत्या करने के मामले को देखते हुए एसआइआर की प्रक्रिया बंद करने की मांग को अनुचित बताया। कहा कि बीएलओ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी व राहुल गांधी के चक्कर में न पड़े। अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं होता।

    एसआइआर को लेकर विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे

    उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। एसआइआर को लेकर विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे हैं। फर्जी लोगों और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। भविष्य में भी जहां चुनाव होगा वहां भाजपा को जीत मिलेगी। इसकी वजह से विपक्षी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता में उसका कोई प्रभाव नहीं है।

    माघ मेला 2026 में उत्कृष्ट सुविधा देने का दावा किया

    काशी तमिल संगमम को लेकर कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय है। इससे सबको भारत की महान संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 में उत्कृष्ट सुविधा देने का दावा किया। कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद माघ मेला का बजट तीन-चार गुना किया गया है। सुविधा बढ़ाई गई है। इसकी वजह से माघ मेला कुंभ की तरह होता है। कुंभ की भव्यता महाकुंभ की तरह रहती है। इस बार भी संतों और श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

