प्रयागराज में इंटर की छात्रा की संदिग्ध मौत, अंतिम संस्कार को स्वजन रात में शव ले गए गंगा घाट, पुलिस ने कब्जे में लिया
संसू, थरवई (प्रयागराज)। गंगापार के थरवई इलाके में इंटरमीडिएट की छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार के लोग बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव लेकर रात में गंगा घाट पहुंच गए। वहां पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार से रोकने के बाद शव कब्जे में ले लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट छात्रा की मौत का रात खोलेगी।
अनुष्का की मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी थी
बताया जाता है कि थरवई थाना क्षेत्र के बहमलपुर जबर का पूरा निवासी 18 वर्षीय अनुष्का पटेल पुत्री बलवंत कुमार पटेल इंटरमीडिएट की छात्रा थी। बुधवार रात संदिग्ध परिस्थिति में अनुष्का की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी।
रसूलाबाद घाट से सूचना थरवई पुलिस को मिली
परिवार के लोग रात करीब साढ़े 10 बजे अनुष्का का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शहर के रसूलाबाद घाट पहुंचे। इसी दौरान रसूलाबाद घाट से सूचना थरवई पुलिस को दी गई। इसके बाद थरवई थाने से उपनिरीक्षक दीपक कुमार फोर्स के साथ रात करीब 12 बजे रसूलाबाद घाट पहुंचे।
परिवार के लोगों ने कहा- फांसी लगाकर आत्महत्या की है
थरवई पुलिस ने स्वजन को अंतिम संस्कार से रोकते हुए अनुष्का के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि अनुष्का ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। थरवई पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच-पड़ताल के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
