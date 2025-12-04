प्रयागराज में रेस्टोरेंट के बाहर हुई मारपीट मामले में सपा के पूर्व विधायक के पुत्र समेत चार नामजद, 25 अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज
प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर बस हटाने को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। इस मामले में सपा के पूर्व विधायक के बेटे कवि अहमद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के सिविल लाइंस स्थित महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर बुधवार रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कवि अहमद समेत चार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही 25 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
महात्मा गांधी मार्ग स्थित रेस्टोरेंट है
महात्मा गांधी मार्ग पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बुधवार रात बस खड़ी थी। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बस हटाने की बात कही, जिस पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि उसी समय सपा के पूर्व विधायक का पुत्र कवि अहमद वहां पहुंचा और फिर बात बढ़ गई। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
फायरिंग का भी आरोप, किया हंगामा
मारपीट की खबर सिविल लाइंस पुलिस को हुई तो इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पूर्व विधायक के पुत्र समेत अन्य पर कार्रवाई को लेकर दूसरे पक्ष के लोग हंगामा करने लगे। फायरिंग का आरोप लगाया गया।
रेस्टोरेंट में काम करने वाले 25 अज्ञात पर भी केस
इस संबंध में इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव का कहना है कि रकी सोनकर की तहरीर पर कवि अहमद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले 25 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
