Prayagraj New Circle Rate : खेत खरीद कर प्लाटिंग की तो जुर्माना संग अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा, नए सर्किल रेट के सख्त नियम
Prayagraj New Circle Rate प्रयागराज में नए सर्किल रेट लागू होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट खु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj New Circle Rate नए सर्किल रेट से सरकार खजाना तो बढ़ेगा ही, साथ ही पारदर्शिता भी कायम होगी। यही नहीं हर अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट खोल देने से खरीदने वाले को कई तरह से लाभ भी होगा। उसे बैंक लोन लेने से लेकर उसकी संपत्ति का वैल्यू बढ़ेगा। इसके साथ ही ब्लैक मनी पर भी अंकुश लग सकेगा। नए सर्किल रेट से जिले के राजस्व में इस वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करना होगा
Prayagraj New Circle Rate नए सर्किल रेट के नियमों में यह प्रविधान कर दिया गया है कि प्लाटिंग के उद्देश्य से खेती की जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करना होगा। इसके हिसाब से ही स्टांप शुल्क लगेगा। ऐसा न करने पर जुर्माने के साथ अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा।
प्राइवेट कालोनी में ये सब होने चाहिए
Prayagraj New Circle Rate प्रविधान में रेरा के साथ एनजीटी के नियमों को प्लाटिंग एरिया में लागू करना होगा। प्राइवेट कालोनी में हरित पट्टिका, खुले स्थान, पार्क, क्रीड़ा स्थल भी रखने होंगे। ऐसे गांवों की श्रेणी भी बना दी गई है। विकासशील गांव और सामान्य गांव की श्रेणी है।
कौन से गांव विकासशील की श्रेणी में हैं
Prayagraj New Circle Rate विकासशील गांव शहर से बिल्कुल सटे हैं जहां शहर के बड़े प्रोजेक्ट का प्रभाव है। नगर पंचायतों की सीमा के गांव विकासशील की श्रेणी में हैं। सामान्य जो शहर तथा नगर निकायों से दूर हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट कराकर जमीन की प्लाटिंग करने पर भी अतिरिक्त स्टांप शुल्क देने का नियम आ गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।