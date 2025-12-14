Circle Rate : प्रयागराज शहर के पास 18 गांवों की भूमि अकृषक घोषित, 30 प्रतिशत बढ़ गया सर्किल रेट
Circle Rate प्रयागराज के पास भगवतपुर ब्लॉक के 18 गांवों की भूमि को अकृषक घोषित कर दिया गया है। निबंधन विभाग ने इस फैसले पर मुहर लगाई, क्योंकि इन गांवो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Circle Rate शहर से सटे भगवतपुर ब्लाक के 18 गांवों की भूमि को निबंधन विभाग ने अकृषक घोषित कर दिया है। दरअसल, इन गांवों में अब कृषि भूमि बची ही नहीं है। अभी तक राजस्व विभाग के अभिलेखों में कृषि भूमि दिखाकर लोग जमीन खरीद रहे थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इस पर अब अंकुश लगेगा और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकेगी।
इन गांवों का बढ़ा सर्किल रेट
Circle Rate इन गांवों में अब जमीन का सर्किल रेट 33 प्रतिशत बढ़ गया है। शहर से बिल्कुल सटे कटहुला गौसपुर, असरावे खुर्द, फुलवा, बिसौना, जोंधवल, आदमपुर, मदारीपुर, करेहदा, गोहटी, सैदपुर, बक्शी मोढ़ा, एनुउद्दीनपुर, बीरमपुर, उस्मानपुर, बमरौली, अहमदपुर असरौली, कादुलपुर, इस्माइलपुर में जमीन का सर्किल रेट बढ़ा है।
इन गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त तेजी से बढ़ रहा
Circle Rate इन गांवों में बड़े पैमाने पर बिल्डर और प्राइवेट कालोनी बसाने लोग जमीन खरीद रहे हैं। यही नहीं निजी तौर पर भी घर बनवाने के लिए प्लाट की रजिस्ट्री करा रहे हैं। ऐसे में इन गांवों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने से यहां जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। पिछले वर्ष इन गांवों में जमीनों की बिक्री से लगभग 27 करोड़ रुपये का स्टांप का प्रयोग हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इन गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त तेजी से बढ़ रहा है।
यहां की सभी जमीन गैर कृषक हो गई है : एआइजी स्टांप
Circle Rate एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि शहर पश्चिमी से सटे इन गांवों में अब सभी जमीन गैर कृषक हो गई हैं। इससे सरकार को राजस्व का लाभ होगा। बताया कि गैरकृषक जमीन की रजिस्ट्री कराने में स्टांप शुल्क आवासीय अथवा व्यावसायिक रूप से देना होगा।
