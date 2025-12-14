Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Basic School Half Yearly Exam : कला की परीक्षा में चार प्रश्नों का दोहराव, एक प्रश्न तीन बार पूछा गया, भ्रमित रहे विद्यार्थी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    Basic School Half Yearly Exam प्रयागराज के बेसिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। कला की परीक्षा में एक ही प्रश्न को तीन बार पूछा गया, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    Basic School Half Yearly Exam बेसिक स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा में कला विषय के पेपर में प्रश्नों की पुनरावृत्ति से छात्र परेशान हुए।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Basic School Half Yearly Exam इन दिनों परिषदीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। इनका प्रश्नपत्र डायट के विषय विशेषज्ञों ने तैयार किया है। ये प्रश्नपत्र विद्यार्थियों के मूल्यांकन से पहले पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों की गंभीरता को मूल्यांकित करने पर विवश करते हैं। शनिवार को गणित और कला विषय की परीक्षा हुई। कक्षा आठ के कला के प्रश्नपत्र में एक ही प्रश्न तीन बार पूछा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कौन सा रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है' प्रश्न रिपीट  

    Basic School Half Yearly Exam 50 अंक के पूर्णांक वाले इस पर्चे में बहु विकल्पी, लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या अधिक रहीं। बहु विकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न पूछा गया कि 'कौन सा रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है'। उसके बाद एक शब्द या संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न में भी यही सवाल पूछा गया कि 'किस रंग को शांति का रंग कहा जाता है'। इसी खंड का नवां प्रश्न था कि 'कौन सा रंग शांति को दर्शाता है'? तीन बार एक ही प्रश्न पूछे जाने से विद्यार्थी हतप्रभ रहे।

    हिंदी के प्रश्नपत्र में भी मिली थी त्रुटि 

    Basic School Half Yearly Exam एक और प्रश्न दो बार पूछा गया कि 'समुद्र का रंग क्या होता है'? एक बार यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पर्चे में अंकित रह तो दूसरी बार एक शब्द या संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल रहा। इसी क्रम में प्रश्नपत्र का पहला बहुविकल्पी प्रश्न था कि 'लाल और नीला मिलने से कौन सा रंग बनता है'? यह प्रश्न भी एक शब्द या संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की श्रृंखला में दोहराया गया। 'कला और सफेद रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है'? यह भी दो बार पूछा गया। इससे पूर्व हिंदी के प्रश्नपत्र में भी त्रुटि पाई गई थी। सामाजिक विषय के प्रश्नपत्र में गणित के सवाल पूछे जा चुके हैं।

    30 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रश्नपत्र 50 अंक का...

    अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा छह, सात और आठ की 30 अंक के पूर्णांक में होनी चाहि। डायट से जो प्रश्नपत्र स्कूलों को भेजा जा रहा है वह 50 अंक का है। कई जगहों पर स्कूलों के शिक्षक उनके प्रश्नों को कटवा कर पूर्णांक 30 के अनुसार प्रश्नपत्र की रूपरेखा बना रहे हैं तो कुछ जगहों पर 50 अंक के प्रश्नपत्र पर ही परीक्षा हो रही है। ऐसे में वार्षिक अंकपत्र बनाने में कठिनाई होगी। कुछ विषयों के प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे जा रहे हैं। संस्कृत विषय में कक्षा सात के बच्चों से आठवीं के और कक्षा छह के बच्चों से सातवीं की पुस्तक के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पर्यावरण, हिंदी और सामाजिक विषय के प्रश्नपत्र में वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के बीएसए ने किस कारण सहायक अध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की, कर दिया निलंबित, कहां थीं तैनात

    यह भी पढ़ें- Allahabad High Court : एनआइए डीएसपी की सपत्नीक हत्या के मामले में हाई कोर्ट का खंडित निर्णय, क्या सुनाया गया फैसला?