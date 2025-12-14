Language
    प्रयागराज के बीएसए ने किस कारण सहायक अध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की, कर दिया निलंबित, कहां थीं तैनात

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    प्रयागराज में, सोरांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियारा की सहायक अध्यापिका दिव्या तिवारी को बिना सूचना चार साल से अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया गय ...और पढ़ें

    प्रयागराज में होलागढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियारी में तैनात सहायक अध्यापिका को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के सोरांव विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियारा की सहायक अध्यापिका दिव्या तिवारी को बीएसए अनिल कुमार ने निलंबित कर दिया है। वह बिना सूचना दिए स्कूल से चार से अनुपस्थित चल रही थीं। उनकी अंतिम उपस्थिति विद्यालय पंजिका में आठ अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी।

    शिक्षकों के कार्य व दायित्वों की अवहेलना की भी दोषी

    बीएसए ने बताया कि इन सहायक अध्यापिका का यह कार्य व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के विरुद्ध है। बालकों का निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में उल्लिखित शिक्षकों के कार्य एवं दायित्वों की अवहेलना का भी दोषी पाया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश की भी अवहेलना की गई है।

    जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी 

    इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निलंबन हुआ है। जब तक प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक संबंधित सहायक अध्यापिका को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी। हालांकि उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी सेवायोजन, व्यापारवृत्ति अथवा किसी व्यवसाय में नहीं लगी हैं।

    खंड शिक्षाधिकारी होलागढ़ करेंगे जांच

    इस मामले की जांच के लिए खंड शिक्षाधिकारी होलागढ़ को पदेन जांच अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापिका दिव्या तिवारी को प्राथमिक विद्यालय होलागढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

