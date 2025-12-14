प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, लोहे के राड और बंदूक की बट से पिटाई की गई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौशांबी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश कुशवाहा के बेटे के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में पीड़ित ने धूमनगंज थाने में तहरीर दी है। इस मामले में अभी मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्थडे पार्टी में हुआ था विवाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश कुशवाहा धूमनगंज थानाक्षेत्र के प्रीतमनगर मुहल्ला में रहते हैं। उनके पुत्र अमित कुशवाहा शनिवार रात धूमनगंज में एक बर्थडे पार्टी में गए थे। वहीं, उनके साथियों के साथ मुहल्ले का एक युवक भी साथ था, जो एक भाजपा नेता का भतीजा बताया जा रहा है। वहीं पर उससे किसी बात पर विवाद हो गया।