    प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, लोहे के राड और बंदूक की बट से पिटाई की गई

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    प्रयागराज में जन्मदिन की पार्टी में हुई झड़प के बाद कौशांबी के पूर्व जिला प्रमुख के बेटे अमित पर जानलेवा हमला किया गया। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौशांबी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश कुशवाहा के बेटे के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में पीड़ित ने धूमनगंज थाने में तहरीर दी है। इस मामले में अभी मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। 

    बर्थडे पार्टी में हुआ था विवाद 

    पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश कुशवाहा धूमनगंज थानाक्षेत्र के प्रीतमनगर मुहल्ला में रहते हैं। उनके पुत्र अमित कुशवाहा शनिवार रात धूमनगंज में एक बर्थडे पार्टी में गए थे। वहीं, उनके साथियों के साथ मुहल्ले का एक युवक भी साथ था, जो एक भाजपा नेता का भतीजा बताया जा रहा है। वहीं पर उससे किसी बात पर विवाद हो गया।

    पत्थर मारकर सिर में पहुंचाई चोट 

    अमित कुशवाहा की लोहे की राड से पिटाई करने के साथ पत्थर भी मारे गए, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने धूमनगंज थाने में तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक मौके पर पहुंचे भाजपा नेता के सरकारी गनरों ने बंदूक की बट से भी मारा। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

