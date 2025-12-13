Allahabad HC प्रशासन ने 5 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया, किन्हें-कहां नियुक्त किया गया
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने पांच न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इस संबंध में महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त सिविल जज, सीनियर डिवीजन/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी किरण गोंड को उच्च न्यायिक सेवा कैडर में काल्पनिक रूप से पदोन्नत कर सत्यपाल सिंह प्रेमी की जगह कुशीनगर पडरौना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कुशीनगर पडरौना सत्यपाल सिंह प्रेमी यहीं परमेश्वर प्रसाद के स्थान पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई करेंगे।
परमेश्वर प्रसाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना नियुक्त किया गया है। हरेंद्र नाथ, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कन्नौज अजय कुमार श्रीवास्तव (चतुर्थ) के स्थान पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कन्नौज नियुक्त किए गए हैं।
अजय कुमार श्रीवास्तव को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, मऊ नियुक्त किया गया है।
