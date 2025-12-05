प्रयागराज नगर निगम मुहल्लों में लगाएगा शिविर, भवन स्वामियों से वसूलेगा गृहकर और जलकर, प्रचार-प्रसार भी होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। घर बैठे गृहकर और जलकर जमा करने की सुविधा भवन स्वामियों को मिल ही रही है। नगर निगम आने वाले कुछ दिनों में जलकर और गृहकर जमा करने के लिए वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। किस दिन किस वार्ड में कैंप लगेगा, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। सबसे पहले शिविर उन वार्डों में लगेगा जहां पर गृहकर की वसूली उम्मीद के अनुसार नहीं हुई है। गृहकर वसूली में पार्षदों का भी सहयोग लेने का भी विचार किया जा रहा है।

60 करोड़ रुपये की हो चुकी वसूली चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर वसूली का लक्ष्य 150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष लगभग 60 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। 1.40 लाख के आसपास भवन स्वामियों ने गृहकर जमा किया है, वहीं जल और सीवर कर में 70 करोड़ रुपये के आसपास वसूली हुई है। 84 हजार से अधिक भवन स्वामियों ने जल और सीवर कर जमा किया है।

विस्तारित क्षेत्रों में 83 हजार रुपये गृहकर की वसूली होगी नगर निगम के अनुसार शहर के पुराने 80 वार्डों में 2.36 लाख भवन संपत्तियां है। इसमें से 140 हजार ने ही गृहकर जमा किया है। वहीं विस्तारित क्षेत्रों के 20 वार्डों में 1.78 लाख भवन संपत्तियां चिह्नित की गई है। इसमें से 83 हजार के आसपास से गृहकर लिया जाएगा। गृहकर अधिक से अधिक लोग जमा करें इसके लिए कैंप लगाया जाएगा।