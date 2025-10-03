MNNIT तिराहा से बेली अस्पताल तक गरजा बुलडोजर, प्रयागराज नगर निगम ने स्टेनली रोड पर फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण

प्रयागराज में नगर निगम ने एमएनएनआइटी तिराहा से स्टैनली रोड तक अतिक्रमण हटाया। अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सड़क पटरी पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानदारों और गाड़ी मैकेनिकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर चालान किया जाएगा। टीम ने 20 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया और कई गुमटियां जब्त कीं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फुटपाथ घेर कर आम रास्ता बाधित करने वालों पर शुक्रवार को नगर निगम ने कार्रवाई की। एमएनएनआइटी तिराहा से टीबी सप्रू चिकित्सालय 'बेली अस्पताल' तक स्टैनली रोड की दोनों सड़क पटरी खाली कराई गई। प्रवर्तन दल की टीम साथ में होने से किसी ने विरोध नहीं किया जहां अतिक्रमण करने वाले मौके पर नहीं मिले, उनके तिरपाल, टीन-छप्पर बैकहो लोडर (बुल्डोजर) से खींचकर हटा दिए गए। प्रवर्तन दल की टीम साथ में होने के चलते कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। कई गुमटियां लोडर पर लाद ली गई। दुकानदारों और गाड़ी मैकेनिकों को चेतावनी दी गई कि फिर से फुटपाथ को कब्जा किया तो चालान होगा।

म्योराबाद तक टीम ने 20 स्थानों पर से हटाया अतिक्रमण लोगों ने मुर्गा बेचने की दुकान, बैग की दुकान, चाय की गुमटी, गाड़ी मरम्मत करने के लिए जगह घेर रखी थी। कई जगह केवल तिरपाल और टिन की छावनी मिली। म्योराबाद तिराहा के पास तक पहुंचते-पहुंचते टीम ने 20 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ दुकानदार अपनी गुमटियां और अन्य सामग्री लेकर भागते रहे।