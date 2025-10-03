Language
    MNNIT तिराहा से बेली अस्पताल तक गरजा बुलडोजर, प्रयागराज नगर निगम ने स्टेनली रोड पर फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण

    By amardeep bhatt Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    प्रयागराज में नगर निगम ने एमएनएनआइटी तिराहा से स्टैनली रोड तक अतिक्रमण हटाया। अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सड़क पटरी पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानदारों और गाड़ी मैकेनिकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर चालान किया जाएगा। टीम ने 20 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया और कई गुमटियां जब्त कीं।

    प्रयागराज में एमएनएनआइटी से स्टेनली रोड पर नगर निगम की टीम सड़क के फुटपाथ से हटाती अतिक्रमण। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फुटपाथ घेर कर आम रास्ता बाधित करने वालों पर शुक्रवार को नगर निगम ने कार्रवाई की। एमएनएनआइटी तिराहा से टीबी सप्रू चिकित्सालय 'बेली अस्पताल' तक स्टैनली रोड की दोनों सड़क पटरी खाली कराई गई।

    प्रवर्तन दल की टीम साथ में होने से किसी ने विरोध नहीं किया

    जहां अतिक्रमण करने वाले मौके पर नहीं मिले, उनके तिरपाल, टीन-छप्पर बैकहो लोडर (बुल्डोजर) से खींचकर हटा दिए गए। प्रवर्तन दल की टीम साथ में होने के चलते कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। कई गुमटियां लोडर पर लाद ली गई। दुकानदारों और गाड़ी मैकेनिकों को चेतावनी दी गई कि फिर से फुटपाथ को कब्जा किया तो चालान होगा।

    अपर नगर आयुक्त की गठित टीम ने की कार्रवाई

    यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में गठित टीम की ओर से की गई। एमएनएनआइटी से कैंट क्षेत्र होते हुए टीम महाराणा प्रताप चौराहा की ओर बढ़ती रही। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया।

    म्योराबाद तक टीम ने 20 स्थानों पर से हटाया अतिक्रमण

    लोगों ने मुर्गा बेचने की दुकान, बैग की दुकान, चाय की गुमटी, गाड़ी मरम्मत करने के लिए जगह घेर रखी थी। कई जगह केवल तिरपाल और टिन की छावनी मिली। म्योराबाद तिराहा के पास तक पहुंचते-पहुंचते टीम ने 20 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ दुकानदार अपनी गुमटियां और अन्य सामग्री लेकर भागते रहे।

    टीम की कार्रवाई के दौरान मची रही खलबली

    कई लोगों ने अपनी छावनी स्वयं हटा ली तो उन पर टीम ने नरमी बरती। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, प्रवर्तन दल के सदस्यों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान खलबली मची रही। टीम आने की आहट पाते ही 100-200 मीटर दूर भी दुकानदार हड़बड़ी में अपनी दुकानें हटाने लगे।

    अपर नगर आयुक्त की सख्त कार्रवाई के निर्देश

    इस संबंध में अपर नगर आयुक्त ने कहा है कि सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि या तो अतिक्रमणकारी स्वयं ही कब्जे हटा लें, वरना नगर निगम की टीम हटवाएगी।