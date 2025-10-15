प्रयागराज में तीन दिन से गायब किशोर की हत्या, फूलपुर के नहर में मिली लाश, फोटो प्रसारित होने पर हुई शिनाख्त

संसू, जागरण, फूलपुर (प्रयागराज)। सोमवार शाम को घसे गायब किशोर की लाश बुधवार को नहर में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। इंटरनेट मीडिया पर किशोर की फोटो प्रसारित होने के बाद उसके स्वजन पहुंचे और शिनाख्त की। हत्या की आशंका जताई जा रही है।

शारदा सहायक खंड 39 माइनर में मिला शव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलचपा गांव के धुर्वा मोहल्ले के पास शारदा सहायक खंड 39 के पट्टी राम माइनर में बुधवार सुबह ग्रामीणों ने किशोर की लाश देखी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस एवं इफको पुलिस चौकी के साथ 112 नंबर पुलिस को दी।

किशोर की फोटो मोबाइल में लेकर प्रसारित की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने किशोर के शव को नहर से बाहर निकलवा कर कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। हालांकि लोगों द्वारा शिनाख्त नहीं करने पर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां जुटे लोगों में से किसी ने मोबाइल पर किशोर की फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

घरवालों ने बताया कि 15 अक्टूबर से लापता था हसनैन प्रसारित फोटो के आधार पर किशोर के घरवाले वहां पहुंचे और 15 वर्षीय हसनैन आलम पुत्र परवेज आलम निवासी कनौजा खुर्द बाबूगंज फूलपुर के रूप में शिनाख्त की। बताया कि हसनैन 13 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे से गायब था।

किशोर की मां ने दो लोगों के खिलाफ दी थी तहरीर इस संबंध में हसनैन की मां आशिया ने बेटे के गायब होने की तहरीर फूलपुर कोतवाली में देकर दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि बेटे को बहला-फुसलाकर आरोपित अज्ञात स्थान पर ले गए हैं। प्राथमिकी फूलपुर कोतवाली में मंगलवार देर रात दर्ज की गई थी ।

चेहरे पर गहरे जख्म देख हत्या की आशंका प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोर के चेहरे पर गहरे घाव देखकर अनुमान लगाया कि चेहरे को कूंचकर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी फूलपुर प्रवीण कुमार गौतम ,उपनिरीक्षक मंगल सिंह यादव सहित अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हसनैन आलम के पिता परवेज आलम पुणे में रहकर सैलून में काम करते हैं। वह दो भाई, तीन बहनों में सबसे बड़ा था। उच्च प्राथमिक विद्यालय कनौजा खुर्द में कक्षा 8 का छात्र था।