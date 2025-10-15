Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयगाराज के स्कूल में घुसकर कक्षा 8 की छात्राओं से छेड़खानी, 3 दिनों से नहीं जा रही थीं स्कूल, आरोपित पकड़ा गया

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    प्रयागराज में एक शोहदे ने स्कूल में घुसकर कक्षा 8 की छात्राओं से छेड़खानी की, जिससे तंग आकर वे तीन दिनों से स्कूल नहीं जा रही थीं। खीरी पुलिस ने शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपित बालिग है या नाबालिग, पुलिस पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के खीरी इलाके के स्कूली छात्राओं से छेड़खानी का आरोपित पुलिस हिरासत में है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार इलाके में एक शोहदे ने स्कूली छात्राओं को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। स्कूल में घुसकर कई छात्राओं से छेड़खानी करता था। खीरी पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित बालिग है या फिर नाबालिग, पुलिस कर रही पूछताछ 

    बताया जाता है कि शोहदे की छेड़खानी से तंग कक्षा आठ की छह छात्राओं ने पिछले -तीन दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया था। शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। कुछ लोग आरोपित को बालिग तो कुछ नाबालिग बता रहे हैं। हालांकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    चहारदीवारी फांदकर शोहदा स्कूल में घुस जाता था

    खीरी क्षेत्र के संविलियन विद्यालय कोलसरा में तमाम लड़कियां पढ़ती हैं। आरोप है कि विद्यालय से कुछ दूर पर रहने वाला एक युवक अक्सर बाउंड्री वाल फांदकर परिसर में आ जाता है। स्कूल पहुंचकर अश्लील कमेंट भी करता है ।

    शिक्षकों ने समझाया तो जान से मारने की दी धमकी

    छात्राओं की शिकायत पर शिक्षकों ने उस युवक को समझाते हुए रोकने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। वहीं शोहदे की हरकतों से आठवीं कक्षा की छह छात्राएं इस कदर परेशान हो गईं कि उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया।

    स्कूल के प्रधानाचार्य की तहरीर पर मुकदमा, पुलिस ने पकड़ा

    शोहदे की आदतों से परेशान होकर मंगलवार को स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार गौतम ने खीरी पुलिस को लिखित तहरीर दी थी। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार दोपहर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे दबोच लिया।

    यह भी पढ़ें- Panki Train Accident : प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर समेत दर्जन भर ट्रेन घंटों लेट, दिल्ली-हावड़ा रूट के यात्री हुए परेशानी

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में नई सौगात: 50 सीएनजी बसें चार शहरों को जोड़ेंगी