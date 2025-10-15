प्रयगाराज के स्कूल में घुसकर कक्षा 8 की छात्राओं से छेड़खानी, 3 दिनों से नहीं जा रही थीं स्कूल, आरोपित पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार इलाके में एक शोहदे ने स्कूली छात्राओं को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। स्कूल में घुसकर कई छात्राओं से छेड़खानी करता था। खीरी पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित बालिग है या फिर नाबालिग, पुलिस कर रही पूछताछ बताया जाता है कि शोहदे की छेड़खानी से तंग कक्षा आठ की छह छात्राओं ने पिछले -तीन दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया था। शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। कुछ लोग आरोपित को बालिग तो कुछ नाबालिग बता रहे हैं। हालांकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

चहारदीवारी फांदकर शोहदा स्कूल में घुस जाता था खीरी क्षेत्र के संविलियन विद्यालय कोलसरा में तमाम लड़कियां पढ़ती हैं। आरोप है कि विद्यालय से कुछ दूर पर रहने वाला एक युवक अक्सर बाउंड्री वाल फांदकर परिसर में आ जाता है। स्कूल पहुंचकर अश्लील कमेंट भी करता है ।

शिक्षकों ने समझाया तो जान से मारने की दी धमकी छात्राओं की शिकायत पर शिक्षकों ने उस युवक को समझाते हुए रोकने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। वहीं शोहदे की हरकतों से आठवीं कक्षा की छह छात्राएं इस कदर परेशान हो गईं कि उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया।