Panki Train Accident : प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर समेत दर्जन भर ट्रेन घंटों लेट, दिल्ली-हावड़ा रूट के यात्री हुए परेशानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर के पास पनकी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के वैगन के पटरी से उतरने से दिल्ली-हावड़ा मुख्य रूट बुरी तरह प्रभावित हो गया। इस तकनीकी खराबी ने दिल्ली-प्रयागराज मार्ग पर दौड़ने वाली दर्जन भर ट्रेनों को सुबह घंटों विलंबित कर दिया, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने रातोंरात मरम्मत कर रूट बहाल किया, लेकिन देरी का असर पूरे दिन रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात में हुई थी घटना घटना मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे घटी, जब पनकी यार्ड में माल उतारने के बाद मुख्य लाइन पर लौट रही मालगाड़ी का एक वैगन अचानक डिरेल हो गया था। मालगाड़ी के दो पहिए पटरी से फिसल गए थे। इससे ट्रेन संचालन प्रभावित रहा।

प्रयागराज आने वाली प्रमुख ट्रेनों पर असर हादसे के कारण दिल्ली-हावड़ा डाउन और अप दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गईं, जिसका सीधा असर प्रयागराज आने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों पर पड़ा। ट्रैक क्लियरेंस में देरी के कारण ट्रेनें लूप लाइनों से डायवर्ट की गईं, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली साबित हुई।

ट्रेनें तीन से चार घंटे विलंब से पहुंचीं प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज जंक्शन पर सुबह पहुंची ट्रेनों में लगभग सभी तीन से चार घंटे विलंबित रही। प्रयागराज एक्सप्रेस तीन घंटे लेट होकर सुबह 10:10 बजे आई, जबकि हमसफर एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे की देरी से साढ़े नौ बजे जंक्शन पर पहुंची। मगध एक्सप्रेस को चार घंटे और लिच्छवी एक्सप्रेस को साढ़े तीन घंटे का विलंब झेलना पड़ा। अन्य ट्रेनें जैसे डिब्रूगढ़-चंडीगढ़, वैशाली एक्सप्रेस आदि भी इसी कड़ी में प्रभावित हुईं।