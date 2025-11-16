17 वर्षीय छात्रा का था जमीन में गड़ा शव, जिसके बाहर निकले हाथ व बाल नोच रहे थे कुत्ते, परिवार के लोगों ने की शिनाख्त
प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव में एक 17 वर्षीय युवती साक्षी यादव का शव मिला, जिसकी पहचान उसके परिवार ने की। साक्षी 10 नवंबर को स्कूल जाने के लिए कैंट स्थित बुआ के घर से निकली थी और लापता हो गई थी। वह जीजीआइसी कटरा में 11वीं की छात्रा थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
संसू, थरवई (प्रयागराज)। थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के किनारे स्थित महुआ बाग में जमीन में गड़ो किशोरी के शव की शिनाख्त हो गई है। वह 17 वर्षीय साक्षी यादव पुत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव निवासी बनकट सोहरावा, थाना सोरांव थी। परिवार के लोगों ने उसके कपड़े और जूते के आधार पर पहचान की। वारदात से परिवार में कोहराम मचा है।
10 नवंबर को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी
स्वजन के अनुसार साक्षी यादव शहर के कैंट क्षेत्र में अपनी बुआ संगीता देवी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह जीजीआइसी कटरा में कक्षा 11 की छात्रा थी। 10 नवंबर की सुबह वह बुआ के घर से विद्यालय जाने के लिए पैदल निकली। रास्ते में सैनिक स्वीट हाउस के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वह ई-रिक्शा पर बैठ कर जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद उसका लोकेशन नहीं मिला।
साक्षी के फूफा आर्मी में हवलदार ने गुमशुदगी दर्ज कराई
शाम चार बजे तक जब वह वापस नहीं लौटी तो आर्मी में हवलदार पद पर तैनात साक्षी के फूफा श्यामलाल यादव ने उसकी तलाश शुरू की। कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने साक्षी के पिता ज्ञानेंद्र कुमार यादव को सूचना दी तथा कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पोस्टमार्टम हाउस में शिनाख्त
कैंट पुलिस को थरवई क्षेत्र में एक अज्ञात किशोरी के शव मिलने की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस ने साक्षी के पिता और फूफा को सूचना दी थी। श्यामलाल यादव पोस्टमार्टम हाउस पर देर रात पहुंचे और पहचान साक्षी के रूप में की। कैंट पुलिस की सूचना पर थरवई पुलिस ने रात 12:30 बजे ज्ञानेंद्र कुमार यादव के घर पहुंची और पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले गई पिता।
विद्यालय में प्रेक्टिकल देने की बात कहकर निकली थी
ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने भी साक्षी के शव की पुष्टि की। उनकी चार संतानों ज्योति (21), साक्षी (17), श्रेया (15) और बेटा आकाश (13) में साक्षी दूसरे नंबर की थी। मां सुधा देवी है। दिनांक 10 नवंबर को साक्षी यादव विद्यालय जाने के कैंट से ही निकली थी की विद्यालय में प्रेक्टिकल है, लेकिन वह कॉलेज नहीं पहुंची।फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
