प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में छह लोग नामजद, लेखपाल ने अलग-अलग चार तहरीर दी थी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा वर्षों से जगह-जगह भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है। हालांकि अब जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई और डीएम के आदेश पर सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाने की मुहिम चलाई गई है। इसी के तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम सभा व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था इसी क्रम में रविवार को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मामला पूरामुफ्ती क्षेत्र का है। क्षेत्रीय लेखपाल सुधीर कुमार ने पूरामुफ्ती थाने में अलग-अलग चार तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपितों पर ग्राम सभा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है।