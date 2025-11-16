Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में छह लोग नामजद, लेखपाल ने अलग-अलग चार तहरीर दी थी

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:54 PM (IST)

    प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखपाल की तहरीर पर पूरामुफ्ती थाने में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने ग्राम सभा और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा वर्षों से जगह-जगह भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है। हालांकि अब जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई और डीएम के आदेश पर सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाने की मुहिम चलाई गई है। इसी के तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम सभा व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था 

    इसी क्रम में रविवार को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मामला पूरामुफ्ती क्षेत्र का है। क्षेत्रीय लेखपाल सुधीर कुमार ने पूरामुफ्ती थाने में अलग-अलग चार तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपितों पर ग्राम सभा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है।

    इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा 

    क्षेत्रीय लेखपाल सुधीर कुमार की तहरीर पर काशीपुर पुरामुफ्ती के वकार अहमद, प्रीतम नगर धूमनगंज के अरविंद कुमार केसरवानी, पिपरी कौशांबी के प्रमोद केसरवानी, बमरौली के जसीम अहमद, भोजपुर बिहार के विकास कुमार, सोहबतियाबाग जार्जटाउन के अमित कुमार शुक्ला खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

    यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या कर आत्महत्या साबित करने की रची थी साजिश, पुलिस ने किया कर्रा तो पति ने उगल दिया सच, बताई कैसे की हैवानियत

    यह भी पढ़ें- Umesh Pal Murder Case : प्रयागराज के चर्चित हत्याकांड में वांछित आरोपित पर पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी, संपत्ति होगी कुर्क