प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत, सड़क किनारे लहूलुहान मिला था

संसू,जागरण, करछना (प्रयागराज)। प्रयागराज–मीरजापुर मार्ग पर पचदेवरा गांव के सामने गुरुवार भोर में अधेड़ सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। अनुमान लगाया गया कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। ग्रामीणों ने पुलिस की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना भेजा, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

कोरांव के देवघाट निवासी था मजदूर मरने वाले की पहचान कोरांव थाना क्षेत्र के देवघाट नई बस्ती निवासी 54 वर्षीय धर्मपाल पुत्र मुन्नीलाल के रूप में हुई। वह मजदूरी करता था। जानकारी होने पर बिलखते पहुंचे स्वजन ने बताया कि बुधवार को बगल के गांव के ठेकेदार व तीन अन्य मजदूरों के साथ धर्मपाल दिल्ली मजदूरी के लिए निकला था।

शहर से वापस लौटते समय हादसा परिवार के लोगों ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे सभी लोग शहर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद उनका मन बदल गया और वे सरकारी बस से घर लौटने लगे। इसी दौरान धर्मपाल पचदेवरा गांव के सामने बस से उतर गया और अपने साथियों से कहा कि वह दूसरे साधन से आएगा।