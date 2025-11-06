Language
    पुलिस से बचने को दूसरी मंजिल से कूदा 50 हजार का इनामी, टूटा पैर, पकड़ने के लिए छलांग लगाने वाले हेड कांस्टेबल भी घायल

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    प्रयागराज में पुलिस से बचने के लिए 50 हजार का इनामी नुरैन घर की दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया। दीवाली के दिन रोडवेज संविदाकर्मी की हत्या में वह वांछित था। रिश्तेदार के घर में छिपे होने की सूचना पर पुलिस और एसओजी ने बेली गांव इलाके में घेराबंदी की थी। नुरैन को पकड़ने के लिए छलांग लगाने वाले हेड कांस्टेबल भी घायल हुए। 

    Hero Image

    प्रयागराज पुलिस से बचने के लिए घर की दूसरी मंजिल से कूदने वाला घायल इनामी नुरैन। सौ. पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज के बेली गांव इलाके की यह घटना है। पुलिस और एसओजी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। हत्यारोपित के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए उसने अपने रिश्तेदार के घर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    इनामी नुरैन व हेड कांस्टेबल विनोद दुबे घायल 

    रिश्तेदार के मकान में छिपा 50 हजार रुपये का इनामी नुरैन अपने रिश्तेदार के घर छिपा बैठा था। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो बचने के लिए नुरैन घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इससे उसका पैर टूट गया। पीछा करते हुए हेड कांस्टेबल विनोद दुबे भी नीचे कूदे जिससे उनके भी पैर में भी चोट आई है। फिलहाल मरियाडीह निवासी नूरैन को गिरफ्तार करते हुए उसका इलाज कराया जा रहा है ।

    धूमनगंज में संविदाकर्मी की हत्या हुई थी

    दीवाली के दिन धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा में दिनदहाड़े रोडवेज के संविदा कर्मचारी रविंद्र उर्फ मुन्नू की ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज वारदात से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा किया था।

    पुलिस की गोली से घायल हुआ था मुख्य आरोपित 

    पुलिस ने मारियाडीह निवासी सात युवकों को नामजद करते हुए चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मुख्य आरोपित अली जख्मी हो गया था। इसके बाद उसके साथी कामरान और चित्रकूट से एसटीएफ ने दो अभियुक्त को दबोचा।

    हत्याकांड का वांछित था इनामी नुरैन

    हत्याकांड के मुकदमे में 50 हजार का इनामी नुरैन भी वांछित चल रहा था। बताया गया है कि बुधवार देर रात धूमनगंज पुलिस और एसओजी की टीम को पता चला कि नूरैन बेली गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार आरिफ उर्फ कुल्लू के मकान में छिपा हुआ है।

    पुलिस और एसओजी ने घर की घेराबंदी की

    तब एसओजी प्रभारी सविन तोमर, इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश उपाध्याय ने टीम ने साथ घेराबंदी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह मकान की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इससे उसका एक पैर टूट गया दूसरे पैर में भी चोट आई है। आरोपित का पीछा करते हुए एसओजी के हेड कांस्टेबल विनोद दुबे ने भी मकान से छलांग लगा दी। इसकी वजह से उके पैर में गंभीर में चोट आई है।

    हेड कांस्टेबल का नाम कमंडेशन डिस्क को भेजा जाएगा

    पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि 50 हजार का इनामी अभियुक्त मकान की दूसरी मंजिल से कूदा, जिससे उसके पैर में चोट आई। पीछा करते हुए हेड कांस्टेबल ने भी छलांग लगा और उसे भी चोट लगी है। हेड कांस्टेबल का नाम कमंडेशन डिस्क के लिए भेजा जाएगा।

