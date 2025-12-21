Language
    Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले के लिए पहली बार झूंसी से चलेगी रिंग रेल, पूर्वांचल व बिहार के श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला में आने और जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रिंग रेल सेवा शुरू होगी। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेले की तैयारी के बीच यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) ने पहली बार झूंसी रेलवे स्टेशन से रिंग रेल सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा एक जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेगी। यानी पूरे माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को प्रयागराज से पूर्वांचल और बिहार के कई शहरों तक सीधे और आसानी से जाने का सुविधाजनक रास्ता मिलेगा।  

    रिंग रेल के तहत दो विशेष ट्रेनें चलेंगी 

    Magh Mela 2026 इस रिंग रेल में दो विशेष ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन (गाड़ी संख्या 05101) सुबह नौ बजे झूंसी से रवाना होगी। यह ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, सारनाथ, औंढ़िहार, गाजीपुर सिटी, यूसुफपुर, सीवान, मैरवा, भाटपार रानी होते हुए रात 9.39 बजे भटनी पहुंचेगी। वहां से यह ट्रेन फिर मऊ, दुल्लहपुर, जखनियां, औंढ़िहार, सारनाथ, वाराणसी सिटी, बनारस होते हुए सुबह 4.15 बजे वापस झूंसी लौटेगी।

    ट्रेन कहां-कहां रुकेगी  

    दूसरी ट्रेन (05102) झूंसी से दोपहर 2.30 बजे चलेगी। यह बनारस, मऊ, भटनी, सीवान, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी होते हुए फिर झूंसी वापस आएगी। इस ट्रेन का रूट थोड़ा अलग है, जिसमें छपरा, गोपालगंज, थावे जैसे स्टेशन भी शामिल हैं।

    दोनों ही ट्रेनें अनारक्षित होंगी  

    दोनों ट्रेनें अनारक्षित होंगी। इनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान और एसएलआर कोच होंगे। कुल 14 कोच यात्रियों के लिए और दो एसएलआर कोच होंगे। एनईआर वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि यह सेवा मेले में आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा देगी।

    इन स्थानों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी 

    यह पहली बार एनईआर ने झूंसी से रिंग रेल शुरू की है। इससे प्रयागराज से वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, सीवान, भटनी, मऊ जैसे इलाकों के बीच सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। श्रद्धालुओं को बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी व ग्वालियर से रिंग रेल चलाने के लिए समय सारणी जारी की है।

