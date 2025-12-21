Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले के लिए पहली बार झूंसी से चलेगी रिंग रेल, पूर्वांचल व बिहार के श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेले की तैयारी के बीच यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) ने पहली बार झूंसी रेलवे स्टेशन से रिंग रेल सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा एक जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेगी। यानी पूरे माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को प्रयागराज से पूर्वांचल और बिहार के कई शहरों तक सीधे और आसानी से जाने का सुविधाजनक रास्ता मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिंग रेल के तहत दो विशेष ट्रेनें चलेंगी Magh Mela 2026 इस रिंग रेल में दो विशेष ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन (गाड़ी संख्या 05101) सुबह नौ बजे झूंसी से रवाना होगी। यह ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, सारनाथ, औंढ़िहार, गाजीपुर सिटी, यूसुफपुर, सीवान, मैरवा, भाटपार रानी होते हुए रात 9.39 बजे भटनी पहुंचेगी। वहां से यह ट्रेन फिर मऊ, दुल्लहपुर, जखनियां, औंढ़िहार, सारनाथ, वाराणसी सिटी, बनारस होते हुए सुबह 4.15 बजे वापस झूंसी लौटेगी।

ट्रेन कहां-कहां रुकेगी दूसरी ट्रेन (05102) झूंसी से दोपहर 2.30 बजे चलेगी। यह बनारस, मऊ, भटनी, सीवान, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी होते हुए फिर झूंसी वापस आएगी। इस ट्रेन का रूट थोड़ा अलग है, जिसमें छपरा, गोपालगंज, थावे जैसे स्टेशन भी शामिल हैं।

दोनों ही ट्रेनें अनारक्षित होंगी दोनों ट्रेनें अनारक्षित होंगी। इनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान और एसएलआर कोच होंगे। कुल 14 कोच यात्रियों के लिए और दो एसएलआर कोच होंगे। एनईआर वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि यह सेवा मेले में आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा देगी।