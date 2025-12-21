Panchayat Chunav Voter List : प्रयागराज में ग्राम प्रधानी की सूची से सवा लाख मतदाता बाहर, डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन पूरा
Panchayat Chunav Voter List प्रयागराज में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से सवा लाख डुप्लीकेट मतदाता हटाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए सत्यापन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Panchayat Chunav Voter List जनपद में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में चिन्हित किए गए लगभग छह लाख सात हजार डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। इसमें तकरीबन एक लाख लाख 23 हजार मतदाता ही डुप्लीकेट मिले, जबकि चार लाख 74 हजार मतदाता वैध पाए गए हैं। इसके पहले भी 11 हजार डुप्लीकेट वोटर्स का नाम सूची काटा जा चुका है।
Panchayat Chunav Voter List पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है। यह कार्य उप्र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स के सत्यापन का कार्य कराया गया है। जिले के पंचायत चुनाव 2021 के मुताबिक 34 लाख मतदाता थे, जिनमें साढ़े छह लाख डुप्लीकेट चिन्हित किए गए थे। सत्यापन का कार्य के लिए सोशल लिंक का प्रयोग हुआ। जनपद के 1540 गांवों के 1731 मतदान केंद्रों की सूची के डुप्लीकेट वोटर्स के सत्यापन के लिए 1947 बीएलओ लगाए गए थे।
Panchayat Chunav Voter List यह सत्यापन आधार के अंतिम चार अंकों के मिलान करके हुआ है। इसके मुताबिक मेजा में 3120, उरुवा में 6377, बहरिया में 12361, कोरांव में 5428, जसरा में 3795, बहादुरपुर में 10176, सैदाबाद में 8224, कौंधियारा में 6142, करछना में 7719, मऊआइमा में 2230, धनूपुर में 10377, कौड़िहार में 3052, सोरांव में 1809, हंडिया में 10856, मांडा में 4218, प्रतापपुर में 3666, फूलपुर में 3877, शंकरगढ़ में 3398, चाका में 1716, होलागढ़ में 1793, सहसों में 3627, श्रृंगवेरपुर धाम में 2118, भगवतपुर ब्लाक में 6270 डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। इन सब को सूची से डिलिट कर दिया गया है।
Panchayat Chunav Voter List इस संबंध में जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश बर्नवाल ने बताया कि सत्यापित सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।
यह भी पढ़ें- प्रयाग स्टेशन के निकट रेल ट्रैक पर अराजकतत्वों ने लगाई आग, 25 मिनट खड़ी रही मालगाड़ी, लोको पायलट व गार्ड ने बुझाई आग
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में एक लाख रुपये फिरौती वसूल कर अपहर्ताओं ने पान विक्रेता को छोड़ा, 24 घंटे तक कब्जे में रखा, पुलिस ढूंढती रह गई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।