Panchayat Chunav Voter List : प्रयागराज में ग्राम प्रधानी की सूची से सवा लाख मतदाता बाहर, डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन पूरा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Panchayat Chunav Voter List जनपद में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में चिन्हित किए गए लगभग छह लाख सात हजार डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। इसमें तकरीबन एक लाख लाख 23 हजार मतदाता ही डुप्लीकेट मिले, जबकि चार लाख 74 हजार मतदाता वैध पाए गए हैं। इसके पहले भी 11 हजार डुप्लीकेट वोटर्स का नाम सूची काटा जा चुका है।

Panchayat Chunav Voter List पंचायत चुनावों के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है। यह कार्य उप्र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स के सत्यापन का कार्य कराया गया है। जिले के पंचायत चुनाव 2021 के मुताबिक 34 लाख मतदाता थे, जिनमें साढ़े छह लाख डुप्लीकेट चिन्हित किए गए थे। सत्यापन का कार्य के लिए सोशल लिंक का प्रयोग हुआ। जनपद के 1540 गांवों के 1731 मतदान केंद्रों की सूची के डुप्लीकेट वोटर्स के सत्यापन के लिए 1947 बीएलओ लगाए गए थे।