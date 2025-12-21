प्रयागराज में एक लाख रुपये फिरौती वसूल कर अपहर्ताओं ने पान विक्रेता को छोड़ा, 24 घंटे तक कब्जे में रखा, पुलिस ढूंढती रह गई

संसू, थरवई (प्रयागराज)। गंगापार के रामनगर बाजार से एक पान विक्रेता काे सफारी वाहन सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने करीब 24 घंटे तक उसे अपने कब्जे में रखा और दहशत बनाकर स्वजन से एक लाख रुपये की फिरौती वसूली। इसके बाद छोड़ भी दिया। खास बात यह रही कि थरवई पुलिस सिर्फ सुराग ही तलाशती रही और अपहरणकर्ता अपने मकसद में सफल हो गए।

दुकान पर हुई थी कहासुनी थरवई थाना क्षेत्र के मेड़ुआ गांव के रहने वाले 58 वर्षीय अभयराज मौर्य के बच्चे नहीं हैं। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं और पान की दुकान चलाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार की देर शाम चार पहिया वाहन सवार तीन लोग उनकी दुकान पर आए। यहीं पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर उन लोगों ने अभयराज को पकड़कर जबरन वाहन में बैठाया और लेकर चले गए।

पुलिस ढूंढती रही, नहीं मिला सुराग स्वजन ने डायल-112 पर सूचना दी। इसके बाद थरवई पुलिस पहुंची। छानबीन शुरू हुई लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। घरवालों का कहना है कि शुक्रवार की सुबह अपहर्ताओं ने फोन किया और एक लाख रुपये मांगे। फिरौती देने के बाद अभयराज को प्रतापपुर के पास छोड़कर चले गए। शुक्रवार की देर शाम वह घर पहुंचे। ग्राम प्रधान अमित यादव ने बताया कि अपहरण के मामले की जानकारी हुई है, लेकिन अभयराज अब घर आ गए हैं।