Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में एक लाख रुपये फिरौती वसूल कर अपहर्ताओं ने पान विक्रेता को छोड़ा, 24 घंटे तक कब्जे में रखा, पुलिस ढूंढती रह गई

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    प्रयागराज के रामनगर बाजार से एक पान विक्रेता का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 24 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा और परिवार से एक लाख रुपये की फिरौती व ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के थरवई के रामनगर में अपह्त पान विक्रेता को फिरौती देकर परिवार के लोगों ने छुड़ाया।

    संसू, थरवई (प्रयागराज)। गंगापार के रामनगर बाजार से एक पान विक्रेता काे सफारी वाहन सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने करीब 24 घंटे तक उसे अपने कब्जे में रखा और दहशत बनाकर स्वजन से एक लाख रुपये की फिरौती वसूली। इसके बाद छोड़ भी दिया। खास बात यह रही कि थरवई पुलिस सिर्फ सुराग ही तलाशती रही और अपहरणकर्ता अपने मकसद में सफल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकान पर हुई थी कहासुनी

    थरवई थाना क्षेत्र के मेड़ुआ गांव के रहने वाले 58 वर्षीय अभयराज मौर्य के बच्चे नहीं हैं। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं और पान की दुकान चलाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार की देर शाम चार पहिया वाहन सवार तीन लोग उनकी दुकान पर आए। यहीं पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर उन लोगों ने अभयराज को पकड़कर जबरन वाहन में बैठाया और लेकर चले गए।

    पुलिस ढूंढती रही, नहीं मिला सुराग 

    स्वजन ने डायल-112 पर सूचना दी। इसके बाद थरवई पुलिस पहुंची। छानबीन शुरू हुई लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। घरवालों का कहना है कि शुक्रवार की सुबह अपहर्ताओं ने फोन किया और एक लाख रुपये मांगे। फिरौती देने के बाद अभयराज को प्रतापपुर के पास छोड़कर चले गए। शुक्रवार की देर शाम वह घर पहुंचे। ग्राम प्रधान अमित यादव ने बताया कि अपहरण के मामले की जानकारी हुई है, लेकिन अभयराज अब घर आ गए हैं।

    सीसीटीवी से अपहर्ताओं को खोज रही पुलिस

    प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि दुकानदार के भतीजे योगेंद्र ने तहरीर दी है। मामले की जांच दारोगा अमरदेव सिंह को सौंपी गई है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सहायक पुलिस आयुक्त थरवई अरुण पराशर का कहना है कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है।

    यह भी पढ़ें- कौशांबी में मंगेतर का अश्लील वीडियो बनाकर दहेज में मांगे एक करोड़ रुपये, सगाई के बाद होने वाले वर की घिनौनी करतूत

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में वृद्ध पिता को बेटे ने लाठी से पीटकर मार डाला, 20 घंटे तक वारदात की पुलिस को नहीं दी सूचना