Prayagraj Magh Mela 2026 खाक चौक, आचार्यबाड़ा और दंडी स्वामी नगर का बढ़ेगा क्षेत्रफल, मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं
Prayagraj Magh Mela 2026 प्रयागराज में महाकुंभ के बाद माघ मेला 2026 में खाक चौक का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। खाक चौक, आचार्यबाड़ा और दंडी स्वामी नगर में संतों की संख्या बढ़ने से लगभग नौ हेक्टेयर भूमि पर मेला बसाने की तैयारी है। गंगा ने भी अधिक जगह दी है, जिससे संतों के शिविरों में अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी आएंगे। 2024 में माघ मेला 730 हेक्टेयर में बसा था। इस बार संतों के लिए जमीन बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं आएगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Magh Mela 2026 महाकुंभ के ठीक बाद आयोजित होने जा रहे माघ मेला 2026 में खाक चौक को पिछले मेला की अपेक्षा ज्यादा क्षेत्रफल में बसाने की तैयारी है। कुंभ और महाकुंभ में अखाड़ों का वैभव दिखता है तो माघ मेला में खाक चौक तथा आचार्यबाड़ा के संत एवं दंडी स्वामी ही गौरव होते हैं।
माघ मेला के प्रमुख आकर्षण होंगे संतों के शिविर
माघ मेला के प्रमुख आकर्षण इन संतों के शिविरों में इस बार अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से लेकर कई अन्य बड़े संत भी आएंगे। ऐसे में खाक चौक, आचार्य नगर व दंडी स्वामी नगर बड़े क्षेत्रफल में बसाया जाएगा। इनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार गंगा ने भी कृपा दिखाते हुए ज्यादा जगह दिया है। इसके लिए मेला प्रशासन की ओर से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
लगभग नौ हेक्टेयर में मेला को बसाने की तैयारी
Prayagraj Magh Mela 2026 महाकुंभ के बाद खाक चौक के संतों की संख्या बढ़ गई है। इसके चलते भी खाक चौक के संतों के लिए जमीन बढ़ाई जाएगी। चूंकि माघ मेला का क्षेत्रफल इस बार बढ़ाया जा रहा है। लगभग नौ हेक्टेयर में मेला को बसाने की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2024 का माघ मेला 730 हेक्टेयर में बसाया गया था।
जमीन को लेकर नहीं आएगी अड़चन
इस बार मेला का क्षेत्रफल बढ़ने से खाक चौक, आचार्यबाड़ा व दंडी स्वामियों की जमीन बढ़ाने में किसी प्रकार अड़चन भी नहीं आएगी। खाक चौक, आचार्य नगर व दंडी स्वामी नगर के लगभग 12 हजार संत माघ मेला में आते हैं। इस बार लगभग दो हजार संतों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके अनुसार ही इन संतों के भक्तजन भी लाखों की संख्या में आते हैं।
संतों के पंडालों में विस्तृत आयोजन होता है
Prayagraj Magh Mela 2026 इन संतों के बड़े -बड़े पंडालों में प्रवचन से लेकर भजन-कीर्तन और भंडारा का आयोजन होता है। बड़े स्तर पर धार्मिक गोष्ठियां और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। ये संत प्रमुख स्नान पर्वों पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा का स्नान एक साथ करते हैं, जिनके साथ बड़ी संख्या में भक्तजन भी होते हैं।
देश भर के संत करते हैं कल्पवास
संतों के शिविरों में प्रयागराज के साथ ही वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, पंजाब, मप्र, बिहार, गुजरात व राजस्थान तक के संत कल्पवास करते हैं।
