Prayagraj Magh Mela 2026 खाक चौक, आचार्यबाड़ा और दंडी स्वामी नगर का बढ़ेगा क्षेत्रफल, मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Magh Mela 2026 महाकुंभ के ठीक बाद आयोजित होने जा रहे माघ मेला 2026 में खाक चौक को पिछले मेला की अपेक्षा ज्यादा क्षेत्रफल में बसाने की तैयारी है। कुंभ और महाकुंभ में अखाड़ों का वैभव दिखता है तो माघ मेला में खाक चौक तथा आचार्यबाड़ा के संत एवं दंडी स्वामी ही गौरव होते हैं।

माघ मेला के प्रमुख आकर्षण होंगे संतों के शिविर माघ मेला के प्रमुख आकर्षण इन संतों के शिविरों में इस बार अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से लेकर कई अन्य बड़े संत भी आएंगे। ऐसे में खाक चौक, आचार्य नगर व दंडी स्वामी नगर बड़े क्षेत्रफल में बसाया जाएगा। इनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार गंगा ने भी कृपा दिखाते हुए ज्यादा जगह दिया है। इसके लिए मेला प्रशासन की ओर से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

लगभग नौ हेक्टेयर में मेला को बसाने की तैयारी Prayagraj Magh Mela 2026 महाकुंभ के बाद खाक चौक के संतों की संख्या बढ़ गई है। इसके चलते भी खाक चौक के संतों के लिए जमीन बढ़ाई जाएगी। चूंकि माघ मेला का क्षेत्रफल इस बार बढ़ाया जा रहा है। लगभग नौ हेक्टेयर में मेला को बसाने की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2024 का माघ मेला 730 हेक्टेयर में बसाया गया था।

जमीन को लेकर नहीं आएगी अड़चन इस बार मेला का क्षेत्रफल बढ़ने से खाक चौक, आचार्यबाड़ा व दंडी स्वामियों की जमीन बढ़ाने में किसी प्रकार अड़चन भी नहीं आएगी। खाक चौक, आचार्य नगर व दंडी स्वामी नगर के लगभग 12 हजार संत माघ मेला में आते हैं। इस बार लगभग दो हजार संतों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके अनुसार ही इन संतों के भक्तजन भी लाखों की संख्या में आते हैं।