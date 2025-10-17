Language
    Kasturba Gandhi Residential School : छात्राएं असुरक्षित, टायलेट के पास गैलरी में सोने को विवश, परोसा जाता है कच्चा भोजन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं ने असुरक्षा की भावना जताई है। रसोइया द्वारा कच्चा भोजन परोसने और विरोध करने पर जहर मिलाने की धमकी देने का आरोप है। छात्राओं को गैलरी में सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर बीएसए ने जांच का आश्वासन दिया है।

    प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राएं असुरक्षित हैं, शौचालय के पास सोने को मजबूर हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के गंगापार स्थित मऊआइमा विकास खंड के जमखुरी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं में असुरक्षा की भावना है। रसोइया और शिक्षिकाओं के दुर्व्यवहार से परेशान आधा दर्जन छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। अन्य छात्राएं भी डरी सहमी हैं।

    कच्चा भोजन के विरोध पर जहर मिलाने की धमकी का आरोप

    अभिभावक मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनके गांव की आधा दर्जन छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं। रसोइया वंदना ने उन्हें कच्चा भोजन परोसा। टोकने पर अपशब्द कहते हुए भोजन में जहर मिलाने की धमकी दी। इस भय के कारण छात्राएं विद्यालय छोड़ रही हैं।

    शिक्षिकाएं कमरे में नहीं सोने देतीं

    छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय की शिक्षक उन्हें भवन के कमरे में नहीं सोने देंती बल्कि बाहर गैलरी में सोने के लिए विवश किया जाता है। इससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। कहा जा रहा है कि कई अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दूसरे विद्यालय में करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

    वार्डेन व अधिकारियों से शिकायत पर भी नहीं दिया गया ध्यान 

    उन्होंने विद्यालय की वार्डेन और संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विद्यालय की व्यवस्था पुराने ढर्रे पर है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी विमलेश त्रिपाठी ने कहा कि रसोइया के खिलाफ शिकायतें मिलती रहती हैं। जल्द ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    बीएसए बोले- जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी 

    बीएसए देवव्रत सिंह ने प्रकरण से अनभिज्ञता जताई है। खंड शिक्षाधिकारी मऊआइमा से वार्ता कर प्रकरण की जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्था सुधार का भरोसा दिया है। कहा है कि छात्राओं को पढ़ाई का अच्छा वातावरण देने के साथ उनके रहने, भोजन आदि की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं स्वीकार की जाएगी।

    दुर्व्यवहार से छात्राएं आहत

    आरोप है कि कुछ छात्राओं को मुख्य कक्ष से हटाकर टायलेट के पास गैलरी में सुलाया। इससे छात्राओं की सुरक्षा पर संकट आ गया है। इस वर्ताव से छात्राएं भी आहत हैं। इसकी शिकायत बीईओ से की गई है। बीईओ ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। बीएसए देवव्रत सिंह ने भी कहा है कि प्रकरण की जांच के लिए बीईओ को निर्देशित कर दिया गया है। वे गहनता से जांच करेंगे। पुरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

