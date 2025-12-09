Indigo Flight Cancelled : प्रयागराज-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट अचानक रद, एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indigo Flight Cancelled मंगलवार सुबह प्रयागराज एयरपोर्ट पर उस समय यात्रियों में खलबली मच गई, जब हैदराबाद आने और जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद कर दी गईं। जो यात्री घंटों पहले घर से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उन्हें काउंटर पर सिर्फ एक लाइन सुनाई दी 'फ्लाइट कैंसिल हो गई है।'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैदराबाद से उड़ी ही नहीं फ्लाइट Indigo Flight Cancelled हैदराबाद से प्रयागराज आने वाली फ्लाइट को सुबह 10:45 बजे लैंड करना था, लेकिन वह वहां से उड़ ही नहीं सकी। जब विमान प्रयागराज पहुंचा ही नहीं तो दोपहर 11:25 बजे जाने वाली वापसी फ्लाइट भी अपने आप रद हो गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ के सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए।

5 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट अस्त-व्यस्त Indigo Flight Cancelled पिछले पांच दिनों से इंडिगो की फ्लाइट पूरे देश में अस्त-व्यस्त चल रही है। कभी तकनीकी खराबी, कभी क्रू की कमी, कभी मौसम। वजह अलग-अलग बताई जा रही है, लेकिन यात्रियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। प्रयागराज में भी मंगलवार को इसका सीधा असर दिखा। हैदराबाद की फ्लाइट रद होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो हैदराबाद वापस जा रहे थे।

अगले दो-तीन दिनों तक कोई सीट खाली नहीं Indigo Flight Cancelled हालांकि राहत की बात यह रही कि दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर की फ्लाइट्स समय पर हैं। एयरपोर्ट पर सुबह से दोपहर तक सिर्फ हैदराबाद वाले काउंटर के आसपास ही अफरा-तफरी का माहौल रहा। इंडिगो के स्टाफ ने यात्रियों को अगली उपलब्ध फ्लाइट्स या रिफंड का विकल्प दिया, लेकिन ज्यादातर लोग अगले दो-तीन दिन तक कोई सीट खाली नहीं होने की बात सुनकर मायूस हो गए।