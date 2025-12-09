इशारों पर दौड़ेगा व रोबो व्हीकल, युद्ध आपदा में आएगा काम, MNNIT प्रयागराज के बीटेक के छात्रों का अनूठा आविष्कार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) में आयोजित तकनीकी प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों की नवोन्मेषी सोच और तकनीकी दक्षता देखने को मिली। छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए, लेकिन रोबो गेस्चर रैली इवेंट में बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा बनाया गया इशारों पर काम करने वाला रोबो व्हीकल सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया।

मोबाइल फोन के गेस्चर यानी इशारों से नियंत्रित होगा यह अनोखा रोबोट व्हीकल मोबाइल फोन के गेस्चर यानी इशारों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे ही उपयोगकर्ता फोन को आगे-पीछे या दाएं-बाएं घुमाता है, रोबोट अपनी दिशा और गति बदल लेता है। छात्रों ने इसमें मोबाइल के कंपास और सेंसर तकनीक को सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिससे यह बेहद सटीक तरीके से काम करता है।

रोबोट को दूर बैठा व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है रोबोट में लगे कैमरे आसपास की बाधाओं को पहचानकर स्वतः रास्ता बदलने में सक्षम हैं। मैकेनिकल विभाग के छात्र ध्रुव चंडोक ने बताया कि यह रोबोट दूर बैठे व्यक्ति द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में युद्ध के मैदान, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में किया जा सकता है।