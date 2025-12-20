Language
    यूपी के इस जिले में 3 प्राचीन इलाके 'हेरिटेज मुहल्ला' बनेंगे, पुराने भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    प्रयागराज के दारागंज, मालवीय नगर और लोकनाथ मुहल्लों को हेरिटेज मुहल्ला के रूप में विकसित करने की योजना है। नगर निगम द्वारा 15 करोड़ रुपये का बजट निर्ध ...और पढ़ें

    प्रयागराज नगर निगम दारागंज, मालवीय नगर और लोकनाथ इलाके को हेरिटेज मुहल्ला बनाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोकनाथ, दारागंज, और मालवीय नगर संगम नगरी के प्राचीन मुहल्लों में से एक हैं, जो अपनी धार्मिक, साहित्यिक, और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। इन तीनों मुहल्लों को हेरिटेज मुहल्ला के रूप में विकसित करने की तैयारी निगम की ओर से तेज हो गई है। इसके लिए नगर निगम ने 15 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और सर्वे के बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार होगा। जनवरी में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

     महापौर की अध्यक्षता में हो चुकी है बैठक

    पुराने शहर के लोकनाथ, दारागंज और मालवीय नगर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए महापौर गणेश केसरवानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नगर निगम मुख्यालय में बैठक में महापौर के साथ तीनों वार्ड के पार्षद मौजूद रहे।

    जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी 

    महापौर ने बताया कि इन मुहल्लों को हेरिटेज मुहल्ला के रूप में विकसित करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि लोकनाथ मुहल्ला करीब 100-200 साल और मालवीय नगर भी काफी पुराना मुहल्ला है। लोकनाथ और मालवीय नगर से तीन भारत रत्न (पं. मदन मोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया) जुड़े हैं।

    इन मुहल्लों की क्या है विशेषता?

    बताया कि दारागंज संगम के करीब स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसने अपनी पुरानी विरासत को बरकरार रखा है। पुरानी इमारतों, मंदिरों, और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और साज-संवार, स्वतंत्रता सेनानियों और साहित्यकारों की मूर्तियां लगाई जाएंगी, गलियों और सड़कों को पुराने स्वरूप में सजाया जाएगा। वाईफाई, आकर्षक स्ट्रीट लाइट और खानपान की दुकानों का विकास, 300-400 साल पुराने भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

