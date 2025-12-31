Language
    कोहरे ने किया हाल बेहाल! सामान्य से लेकर प्रीमियम ट्रेनें भी घंटों लेट, हवाई सेवा पर भी दिखा असर

    By Amarish Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    प्रयागराज में कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात लगातार 18वें दिन बुरी तरह प्रभावित रहा। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 6 से 16 घंटे तक देरी से पहुंच ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे से विमान दो घंटे और ट्रेनें 16 घंटे तक विलंबित

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कोहरे का असर सड़क मार्ग से लेकर रेल पटरी और विमानों के संचालन पर भी गहराता जा रहा है। लगातार 18वें दिन दिल्ली से प्रयागराज आने वाली कोई ट्रेनें सुबह अपने समय से नहीं पहुंच सकी। स्थिति यह रही कि ट्रेनें छह से 16 घंटे तक विलंबित रही तो दूसरी ओर विमान भी आधे घंटे से लेकर दो घंटे तक प्रभावित रहे।

    सोमवार की रात आने वाली हावड़ा राजधानी 16 घंटा 21 मिनट की देरी से मंगलवर को शाम चार बजे प्रयागराज पहुंच पाई। इस ट्रेन में बैठे यात्री पूरी तरह से परेशान हो गए और व्यवस्था को कोसते रहे। यही हाल प्रयागराज एक्सप्रेस का रहा जो छह घंटे विलंबित रही, जबकि हमसफर एक्सप्रेस 7 घंटे 15 मिनट की देरी से जंक्शन पहुंची।

    कालिंदी एक्सप्रेस के साथ नई दिल्ली और आगरा वंदे भारत भी चार से छह घंटे विलंबित रही। पूरे दिन दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का यही हाल रहा, जिन ट्रेनों को भोर या सुबह पहुंचना था वह दोपहर या शाम को यहां पहुंच सकी।

    दूसरी ओर मंगलवार को एलायंस एयर की नई दिल्ली से आने वाला विमान सुबह 9:10 बजे की जगह 10:53 बजे पहुंचा और 9:35 बजे के स्थान पर 11:20 बजे उड़ान भर सका।

    भुवनेश्वर की उड़ान सुबह 11 बजे की जगह 12:27 बजे आई और 11:35 बजे के स्थान पर दोपहर 1:03 बजे उड़ान भर सकी। बेंगलुरु की उड़ान 12:20 बजे की जगह 12:57 बजे आई।

    इससे उसके उड़ान भरने का समय भी प्रभवित हुआ और यह 12:55 बजे की जगह दोपहर 1:44 बजे रवाना हुई। मुंबई का विमान दोपहर 1:00 बजे की जगह 1:30 बजे आया और सवा दो बजे उड़ान भर सका।

