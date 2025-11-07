प्रयागराज के पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर ने जिला न्यायालय में किया आत्म समर्पण, 100 करोड़ की ठगी का है आरोपित

By TARA CHANDRA GUPTA Edited By: Brijesh Srivastava

प्रयागराज के पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर, जिन पर 100 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है, ने जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया है। कादिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और पुलिस को उनकी तलाश थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उन पर कई थानों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने के मामले दर्ज हैं।