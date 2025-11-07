प्रयागराज के पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर ने जिला न्यायालय में किया आत्म समर्पण, 100 करोड़ की ठगी का है आरोपित
प्रयागराज के पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर, जिन पर 100 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है, ने जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया है। कादिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और पुलिस को उनकी तलाश थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उन पर कई थानों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने के मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिला न्यायालय में शुक्रवार को करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित फरार पटाखा कारोबारी कादिर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय कुमार ने आरोपित को 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेजने का आदेश दिया।
अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
आरोपित ने सुबह 10:30 बजे ही जिला न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। पटाखा कारोबारी के विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसे पुलिस जी-जान से तलाश भी कर रही थी। हालांकि वह पुलिस के हाथ नहीं आया और कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया।
कई थाने में पैसा दोगुना करने का मुकदमा दर्ज है
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित कादिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने आरोपित की याचिका को खारिज कर दिया। कादिर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। थाना शाहगंज समेत अन्य थानों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसा हड़पने का मुकदमा पंजीकृत है।
