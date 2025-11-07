Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kaushambi Police Encounter : मुठभेड़ में दुष्कर्म के फरार आरोपित के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    Kaushambi Police Encounter कौशांबी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। दलित महिला ने आरोपी के खिलाफ उसकी बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Kaushambi Police Encounter कौशांबी में मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली से घायल दुष्कर्म का आरोपित शाहनूर आलम। सौ. पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। Kaushambi Police Encounter मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे बदमाश की गुरुवार रात घेराबंदी की। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने बेटे से दुष्कर्म का दर्ज कराया था केस 

    Kaushambi Police Encounter इलाज के लिए जख्मी बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित के खिलाफ गांव की एक दलित महिला ने पिछले छह महीने के दौरान कालेज जाने वाली बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा कायम कराया था।

    आरोपित ने प्रेम प्रसंग में युवती को फंसाया था

    Kaushambi Police Encounter सीओ सिटी शिवांक सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला अनुसूचित जाति की है। उसकी 18 वर्षीय बेटी कालेज की छात्रा है। गांव के शाहनूर आलम ने करीब छह महीने पहले बेटी को प्रेम-प्रसंग में फंसाया। इसके बाद उसने कई बार बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 

    जब भी मौका मिलता करता था मनमानी 

    Kaushambi Police Encounter बेटी ने उसे इसकी जानकारी दी तो शहनूर को खुद की गरीबी का वास्ता देकर बेटी के रास्ते से हटने को कहा। इसके बाद भी मनबढ़ आरोपित शाहनूर को जब भी मौका मिलता, वह मनमानी करने से बाज नहीं आता था। इससे आजिज आकर जान की परवाह किए बगैर उसने शहनूर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की।

    एसपी ने टीम गठित की गिरफ्तारी का दिया था निर्देश 

    पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की जानकारी अफसरों को दी। एसपी राजेश कुमार ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए टीमों का गठन कर आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने तकनीकी का इस्तेमाल किया तो मालूम चला कि आरोपित मलाक पिंजरी गांव के बाहर मौजूद है। वह छात्रा के साथ कोई अनहोनी कर सकता है।

    पुलिस टीम पर आरोपित ने की फायरिंग 

    इस पर तत्काल पुलिस टीमों को मौके पर रवाना किया। पुलिस ने खशनूर की घेराबंदी करके आत्म समर्पण के लिए ललकारा तो उसने खुद को घिरा देख पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम की तरफ से चलाई गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में गोली खशनूर के पैर में लगी। पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना को कुबूल किया है। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में शार्ट सर्किट से आभूषण एवं कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख रुपये का नुकसान, आग बुझाने में लगे 3 घंटे

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में विस्तारित क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों का बदलेगा संवर्ग, देना होगा शपथपत्र, नगरीय संवर्ग में रहेंगे सबसे नीचे