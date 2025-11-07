Kaushambi Police Encounter : मुठभेड़ में दुष्कर्म के फरार आरोपित के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कौशांबी। Kaushambi Police Encounter मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे बदमाश की गुरुवार रात घेराबंदी की। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने बेटे से दुष्कर्म का दर्ज कराया था केस Kaushambi Police Encounter इलाज के लिए जख्मी बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित के खिलाफ गांव की एक दलित महिला ने पिछले छह महीने के दौरान कालेज जाने वाली बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा कायम कराया था।

आरोपित ने प्रेम प्रसंग में युवती को फंसाया था Kaushambi Police Encounter सीओ सिटी शिवांक सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला अनुसूचित जाति की है। उसकी 18 वर्षीय बेटी कालेज की छात्रा है। गांव के शाहनूर आलम ने करीब छह महीने पहले बेटी को प्रेम-प्रसंग में फंसाया। इसके बाद उसने कई बार बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

जब भी मौका मिलता करता था मनमानी Kaushambi Police Encounter बेटी ने उसे इसकी जानकारी दी तो शहनूर को खुद की गरीबी का वास्ता देकर बेटी के रास्ते से हटने को कहा। इसके बाद भी मनबढ़ आरोपित शाहनूर को जब भी मौका मिलता, वह मनमानी करने से बाज नहीं आता था। इससे आजिज आकर जान की परवाह किए बगैर उसने शहनूर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की।

एसपी ने टीम गठित की गिरफ्तारी का दिया था निर्देश पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की जानकारी अफसरों को दी। एसपी राजेश कुमार ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए टीमों का गठन कर आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने तकनीकी का इस्तेमाल किया तो मालूम चला कि आरोपित मलाक पिंजरी गांव के बाहर मौजूद है। वह छात्रा के साथ कोई अनहोनी कर सकता है।