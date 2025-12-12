Language
    प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पांच लिपिक और तीन अभियंंता एंटी करप्शन के रडार पर हैं, क्या है मामला

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के पांच लिपिक और तीन अभियंता एंटी करप्शन टीम के रडार पर हैं, जिन पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में इ ...और पढ़ें

    एंटी करप्शन टीम की जांच के दायरे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) में तैनात पांच लिपिक और तीन अभियंता एंटी करप्शन टीम की रडार पर हैं। यह वह लिपिक और अभियंता वह हैं, जो पीडीए की आवासीय योजनाओं में रजिस्ट्री और मानचित्र संबंधित कार्य कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो एंटी करप्शन ब्यूरो मेें आधा दर्जन से अधिक शिकायत पीडीए के लिपिक और अभियंताओं के खिलाफ हुई है।

    पिछले दिनों रिश्वतखोर लिपिक पकड़ा गया था

    पीडीए की शांतिपुरम आवासीय योजना के एक भूखंड की रजिस्ट्री कराने के एवज में पीडीए के लिपिक अजय कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को आठ हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। इस दौरान रिश्वतखोर लिपिक को छुड़ाने के लिए टीम पर हमला कर दिया गया था।

    वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश

    इस पूरे वाकया का वीडियो के आधार पर हमला करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। पीडीए के एक कर्मचारी ने बताया कि रिश्वत लेने वाले लिपिक के खिलाफ एक सप्ताह पहले भी पीडीए के उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी।

