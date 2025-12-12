प्रयागराज माघ मेला के लिए प्रतापगढ़ पुलिस क्या तैयारी करे, आइजी ने बताया, कहा- मुख्य स्नान पर्वों पर विशेष सतर्कता बरतें
प्रयागराज माघ मेला 2026 के लिए प्रतापगढ़ पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने में जुटी है। पुलिस महानिरीक्षक अजय मिश्र न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्रयागराज माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुगम यातायात को लेकर जिले की पुलिस भी जोरों पर तैयारी कर रही है। इसकी समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) प्रयागराज परिक्षेत्र अजय मिश्र पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ से होकर लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना होगा। इसके लिए अभी से ही प्लानिंग कर ली जाए।
एसपी से जिले की यातायात व्यवस्था जानी
आइजी ने एसपी दीपक भूकर से जिले में यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। यातायात संसाधनों, डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था, होल्डिंग एरिया, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में विमर्श किया।
माघ मेला में वाहनों का दबाव न बनने पाए
मेला अवधि के दौरान जनसामान्य की सुविधा, सुरक्षा, यातायात सुगमता तथा श्रद्धालुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित किए जाने का निर्देश उन्होंने निर्देश दिया। कहा कि मुख्य स्नान पर्वों पर खास सतर्कता रहे। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे व लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर जाम न लगे। मेले में वाहनों का दबाव न बनने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। महत्वपूर्ण प्वाइंट तय किए जाएं।
अवैध पार्किंग नहीं होने पाए
पुलिस महानिरीक्षक ने यह भी निर्देश दिया कि हाईवे की पटरियों पर अतिक्रमण को भी हटवाने को संबंधित विभाग से बात की जाए। अवैध रूप से पार्किंग नहीं होने पाए। कोहरे का समय आ रहा है। ऐसे में दुर्घटना वाले क्षेत्र में पुलिस अधिक निगरानी करे।
