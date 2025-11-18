Prayagraj News : एजी आफिस चौराहा के पास 4 ढाबे PDA ने ध्वस्त करके सील किया, घ्वस्तीकरण के दौरान अंदर सो रहा वृद्ध घायल
प्रयागराज में एजी ऑफिस चौराहे पर स्थित चार ढाबों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने अवैध अतिक्रमण के कारण ध्वस्त कर दिया। 15 नवंबर को PDA ने इन ढाबों को सील किया था। ध्वस्तीकरण के समय एक वृद्ध कर्मचारी घायल हो गया। क्षेत्रीय पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया और इसे अनुचित बताया क्योंकि ढाबे एक परिसर के अंदर थे, सड़क पर नहीं। PDA का कहना है कि अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के एजी ऑफिस चौराहे पर संचालित हो रहे चार ढाबे को मंगलवार सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की टीम ने ढहा दिया। अवैध अतिक्रमण के चलते पीडीए ने यह कार्रवाई की है, 15 नवंबर को पीडीए ने ध्वस्तीकरण अभियान के तहत इन चारों ढाबे को सील कर दिया था।
बंगला परिसर में संचालित था ढाबा
ध्वस्तीकरण के बाद क्षेत्रीय पार्षद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने विरोध जताया है कि यह कार्रवाई अनुचित हुई है क्योंकि ढाबा बंगला परिसर के अंदर संचालित हो रहा था। ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस कर्मियों को भी साथ रखा गया था।
सुबह के सन्नाटे में हुई कार्रवाई
मंगलवार सुबह सर्द मौसम में जब लोग घरों में सो रहे थे तभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम एजी ऑफिस चौराहे पर पहुंच गई और बैकहो लोडर (बुलडोजर) से एक-एक करके चार ढाबे को ध्वस्त कर दिया। उस समय सड़क पर यातायात काफी कम था और आसपास भी सन्नाटा था। करीब एक घंटे तक हुई कार्रवाई में पूरे ढाबे को ढहा कर दिया गया।
ढाबा संचालक के पहुंचने से पूर्व टीम लौटी
इस दौरान ढाबे के भीतर सो रहा एक वृद्ध कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय भेजा गया। इसकी जानकारी होने पर ढाबा संचालक आ गए। तब तक पीडीए की टीम वापस हो चुकी थी।
पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया
मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद बबलू रघुवंशी ने विरोध जताया। कहा कि सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं था। ढाबा आनापुर कोठी परिसर के भीतर संचालित था। कहा कि कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिल रहा था। आरोप लगाया है कि किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर गलत तरीके से यह कार्रवाई की गई है।
क्या कहते हैं पीडीए के अधिकारी
इस संबंध में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे हटाये जा रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
