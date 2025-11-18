Prayagraj News : एजी आफिस चौराहा के पास 4 ढाबे PDA ने ध्वस्त करके सील किया, घ्वस्तीकरण के दौरान अंदर सो रहा वृद्ध घायल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के एजी ऑफिस चौराहे पर संचालित हो रहे चार ढाबे को मंगलवार सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की टीम ने ढहा दिया। अवैध अतिक्रमण के चलते पीडीए ने यह कार्रवाई की है, 15 नवंबर को पीडीए ने ध्वस्तीकरण अभियान के तहत इन चारों ढाबे को सील कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंगला परिसर में संचालित था ढाबा ध्वस्तीकरण के बाद क्षेत्रीय पार्षद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने विरोध जताया है कि यह कार्रवाई अनुचित हुई है क्योंकि ढाबा बंगला परिसर के अंदर संचालित हो रहा था। ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस कर्मियों को भी साथ रखा गया था।

सुबह के सन्नाटे में हुई कार्रवाई मंगलवार सुबह सर्द मौसम में जब लोग घरों में सो रहे थे तभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम एजी ऑफिस चौराहे पर पहुंच गई और बैकहो लोडर (बुलडोजर) से एक-एक करके चार ढाबे को ध्वस्त कर दिया। उस समय सड़क पर यातायात काफी कम था और आसपास भी सन्नाटा था। करीब एक घंटे तक हुई कार्रवाई में पूरे ढाबे को ढहा कर दिया गया।

ढाबा संचालक के पहुंचने से पूर्व टीम लौटी इस दौरान ढाबे के भीतर सो रहा एक वृद्ध कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय भेजा गया। इसकी जानकारी होने पर ढाबा संचालक आ गए। तब तक पीडीए की टीम वापस हो चुकी थी।