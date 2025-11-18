प्रयागराज में राजस्व टीम पर पथराव करने वालों की तलाश में छापेमारी, बहरिया पुलिस ने पांच लोगों को दबोचा
प्रयागराज के बहरिया में राजस्व टीम पर पथराव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की और पांच लोगों को गिरफ्तार किया। करनाईपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान नायब तहसीलदार घायल हो गए थे। मुख्य आरोपी राजेंद्र प्रसाद शर्मा अभी भी फरार है, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस घटना में शामिल महिलाओं की भी तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बहरिया के करनाईपुर गांव में सोमवार शाम राजस्व टीम पर पथराव और आगजनी करने वालों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान अलग-अलग स्थान से पांच लोगों को दबोच लिया गया। उन सभी से पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त होने से संबंधित साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।
यह भी कहा गया है कि पथराव व आगजनी की घटना में कुछ महिलाएं शामिल थीं, जिनके बारे में वीडियो फुटेज से पता लगाया जा रहा है। हालांकि मुख्य आरोपित राजेंद्र प्रसाद शर्मा अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। उसकी पुलिस तलाश कर रही है।
बहरिया थाना क्षेत्र के जुगनीडीह गांव निवासी मोहम्मद जुबेर पुत्र मेराजुद्दीन ने एसडीएम फूलपुर को लिखित शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने जुबेर के पक्ष में फैसला सुनाया और विपक्षी को बेदखली का नोटिस जारी किया।
इस पर एसडीएम कोर्ट से हुए आदेश का पालन करने के लिए नायब तहसीलदार को कहा गया। सोमवार शाम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला, राजस्व टीम और पुलिस के साथ बैकहो लोडर (जेबीसी) लेकर गांव पहुंचे। इसके बाद अतिक्रमण हटवाने लगे, तभी कब्जाधारी सामने आ गए और हंगामा करते हुए पथराव कर दिया।
नायब तहसीलदार का सिर फटते ही खलबली मच गई। इसी बीच विवादित जमीन पर स्थित झुग्गी-झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिससे ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। बवाल की खबर मिलते ही एसीपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लाठी-पटककर किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया। जख्मी नायब तहसीलदार को अस्पताल भिजवाया और फिर आगे की कार्रवाई रोक दी गई।
लेखपाल अनंत सिंह की तहरीर पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा समेत 13 नामजद व 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए देर रात और मंगलवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पांच युवकों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।