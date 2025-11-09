Prayagraj News : भूमाफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, टूट रही कमर, वर्षों से सरकारी भूमि कर जमाए थे कब्जा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तहसील के अफसरों को डीएम की कार्रवाई का डर सता रहा है या फिर एकाएक कर्तव्यपरायणता का बोध हो गया। यह वही तहसीलें हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतें आती रहतीं थीं, लेकिन जिम्मेदार उनकी सुधि नहीं लेते थे। वहीं अब रोज सरकारी बुलडोजर गरज रहा है। शनिवार को ही आठों तहसीलों में 34 जगह यह कार्रवाई हुई।

सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे थे कुछ भी हो, जनपद में भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो हो रही है। इससे इनकी कमर टूट रही। वर्षों से सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए थे, आम लोग भी इनसे प्रताड़ित थे। इसीलिए दहशत में भी थे। अब लगातार भूमाफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई राहत भरी है।

तहसील प्रशासन की उदासीनता जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। यह कब्जे कोई हफ्ते, दो हफ्ते या साल दो साल में नहीं हुए। तमाम भूमाफिया सालों से नवीन परती, खलिहान, चकमार्ग आदि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसील प्रशासन व राजस्व कर्मचारी इनकी सुधि नहीं लेते थे।

डीएम के निर्देश पर दिख रही सक्रियता डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर अब प्रतिदिन कार्रवाईयां हो रहीं हैं। शनिवार को कोरांव तहसील प्रशासन ने पूरालक्षन में पट्टे की भूमि, खीरी में नवीन परती, कोरांव में आबादी, खजुरीकला में नाली, बरनपुर में बंजर, दसवार में खाद गड्ढा व रास्ते की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। करछना तहसील के मवैया उपरहार में नाली व चकमार्ग की भूमि से कब्जा हटवाया गया।

इन तहसीलों में हटाए गए कब्जे मेजा के भडेवरां में खाद गड्ढा, पिपरांव व ककराही में पहाड़, परानीपुर में नाली, बघौरा पट्टी में नवीन परती, बरसैता में बंजर, जफरा व बकुलिया में चकमार्ग, देवहटा में नवीन परती, कोसडा कला में चकमार्ग की जमीन से अतिक्रमण हटवाया। इसी तरह बारा तहसील के मौहरिया, हंडिया के ईश्वरपुर, मडवा में सरकारी भूमि से कब्जा हटवाया गया।